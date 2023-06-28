Где сейчас Виктория Смеюха из НеАнгелов – такого никто не ожидал

Бывшая участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Стало известно, что бывшая солистка группы "НеАнгелы", певица Виктория Смеюха сейчас находится в России, хотя сама она родилась в Украине. Оказывается, туда она отправилась для того, чтобы заработать деньги и успешно продолжать строить собственную карьеру.

Об этом сообщает блогер Богдан Беспалов на своем канале в YouTube.

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Известно, что украинская певица и экс-солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха уже давно не появляется в социальных сетях и не делится подробностями своей жизни. Как недавно сказала коллега певицы по группе Слава Каминская, которая сейчас не живет в Украине, Вику тоже задела российская агрессия.

Бывшая участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха во время интервью Славе Демину. Фото: скриншот с YouTube

Как утверждает Слава Каминская, российские войска ракетой попали в дом родителей Виктории Смеюхи. Впрочем, сама артистка эту тему даже не обсуждает. Блогер Богдан Беспалов шокировал украинцев невероятной правдой о Виктории.

Оказывается, коллега Славы Каминской переехала в Россию, там ее увидели на закрытой вечеринке. По словам блогера, Виктория уехала строить свою карьеру и зарабатывать деньги на жизнь.

"Я думаю, вы все заметили, что певица исчезла с радаров. Никто не знает, где она. Но, как рассказывают наши источники, есть даже те, кто видел Викторию Смеюху на закрытых мероприятиях шоу-бизнеса страны-болот. Пока это на уровне слухов, но будем копать дальше. Но Смеюха уехала в страну-болот. Вот вам и измена, где ее не ждали", — заявил блогер Богдан Беспалов, комментируя поступок Виктории Смеюхи.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Виктория Смеюха высказалась о звездах, которые ведут соцсети во время войны.

Ранее мы рассказывали о том, что известная артистка Виктория Смеюха раскрыла правду о своем новом возлюбленном.

Также мы сообщали о том, что экс-солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха опозорилась из-за фотосессии на Мальдивах.