Де зараз Вікторія Смеюха з НеАнгелів – такого ніхто не очікував

Колишня учасниця гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Стало відомо, що колишня солістка гурту "НеАнгели", співачка Вікторія Смеюха, зараз перебуває в Росії, хоча сама вона народилася в Україні. Виявляється, туди вона відправилася з тією метою, аби заробити гроші та успішно продовжувати будувати власну кар’єру.

Про це повідомляє блогер Богдан Беспалов на своєму каналі в YouTube.

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Відомо, що українська співачка та екссолістка гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха вже давно не з’являється в соціальних мережах та не ділиться подробицями власного життя. Як нещодавно сказала колега співачки по групі Слава Камінська, яка зараз не живе в Україні, Віку, теж зачепила російська агресія.

Колишня учасниця гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха під час інтерв'ю Славі Дьоміну. Фото: скриншот з YouTube

Як стверджує Слава Камінська, російські війська ракетою влучили в будинок батьків Вікторії Смеюхи. Втім, сама артистка цю тему навіть не обговорює. Блогер Богдан Беспалов шокував українців неймовірною правдою про Вікторію.

Виявляється, колега Слави Камінської переїхала до Росії, там її побачили на закритій вечірці. За словами блогера, Вікторія поїхала будувати свою кар’єру та заробляти гроші на життя.

"Я думаю, ви всі помітили, що співачка зникла з радарів. Ніхто не знає, де вона. Але, як розповідають наші джерела, є навіть ті, хто бачив Вікторію Смеюху на закритих заходах шоубізнесу країни-боліт. Поки що це на рівні чуток, але будемо копати далі. Але Смеюха виїхала до країни-боліт. От вам і зрада, де на неї не чекали", — заявив блогер Богдан Беспалов, коментуючи вчинок Вікторії Смеюхи.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Вікторія Смеюха висловилася про зірок, які ведуть соцмережі від час війни.

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