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Штучний інтелект згенерував трек Drake та The Weekend і набрав понад 9 млн переглядів у TikTok

17 квітня 2023 18:37
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова
Штучний інтелект згенерував трек Drake та The Weekend і набрав понад 9 млн переглядів у TikTok
Співаки The Weekend та Drake. Фото: колаж Новини.LIVE
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова

Нещодавно мережу сколихнула новина про те, що спільний трек виконавців Drake та The Weekend під назвою Heart on My Sleeve виявився результатом роботи штучного інтелекту.

Новини.LIVE вирішили розібратися в ситуації.

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Виявилося, що пісня була створена користувачем TikTok ghostwriter977. Він зізнався, що додатково скористався спеціальним автотюном, завдяки якому ледве можливо помітити, що трек штучний. 

Станом на зараз його відео вже набрало більше 9 мільйонів переглядів у TikTok, а трек став по-справжньому вірусним. Користувачі соцмережі продовжують активно використовувати його для своїх публікацій. 

Автор ghostwriter 977 стверджує, що начебто існує повна версія пісні Heart on My Sleeve та пропонує прослухати її за посиланням у своєму профілі. На жаль, виявилося, що переш ніж вам вдасться почути продовження, необхідно буде поділитися своєю електронною адресою або номером телефону. 

Користувачі остерігаються, що це може бути зроблено з метою шахрайства, але не виключають також можливу вдалу PR-кампанію виконавців.

Тож нам залишається лише чекати новин від Drake та The Weekend. Сподіваємося, вони доведуть, що штучний інтелект все ж таки не зможе перевершити справжній талант.

Раніше ми писали про те, скільки робочих місць може знищити штучний інтелект та як він буде допомагати спеціалістам оцінювати здоров’я серця

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