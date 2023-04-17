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Искусственный интеллект создал трек Drake и The Weekend и набрал более 9 млн просмотров в TikTok

17 апреля 2023 18:37
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
Искусственный интеллект создал трек Drake и The Weekend и набрал более 9 млн просмотров в TikTok
Певцы The Weekend и Drake. Фото: коллаж Новини.LIVE
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

Недавно сеть всколыхнула новость о том, что совместный трек исполнителей Drake и The Weekend под названием Heart on My Sleeve оказался результатом работы искусственного интеллекта.

Новини.LIVE решили разобраться в ситуации.

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Оказалось, что песня была создана пользователем TikTok ghostwriter977. Он признался, что дополнительно воспользовался специальным автотюном, благодаря которому едва ли можно заметить, что трек искусственный.

На данный момент его видео уже набрало более 9 миллионов просмотров в TikTok, а трек стал по-настоящему вирусным. Пользователи соцсети продолжают активно использовать его для своих публикаций.

Автор ghostwriter 977 утверждает, что якобы существует полная версия песни Heart on My Sleeve и предлагает прослушать ее по ссылке в своем профиле. К сожалению, как оказалось, прежде чем вам удастся услышать продолжение, необходимо будет поделиться своим электронным адресом или номером телефона.

Пользователи опасаются, что это может быть сделано с целью мошенничества, но не исключают возможную удачную PR-кампанию исполнителей.

Нам остается только ждать новостей от Drake и The Weekend. Надеемся, они докажут, что искусственный интеллект все же не сможет превзойти настоящий талант.

Раньше мы писали о том, сколько рабочих мест может уничтожить искусственный интеллект и как он будет помогать специалистам оценивать здоровье сердца.

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