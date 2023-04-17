Искусственный интеллект создал трек Drake и The Weekend и набрал более 9 млн просмотров в TikTok
Недавно сеть всколыхнула новость о том, что совместный трек исполнителей Drake и The Weekend под названием Heart on My Sleeve оказался результатом работы искусственного интеллекта.
Новини.LIVE решили разобраться в ситуации.
Оказалось, что песня была создана пользователем TikTok ghostwriter977. Он признался, что дополнительно воспользовался специальным автотюном, благодаря которому едва ли можно заметить, что трек искусственный.
@ghostwriter977
hi im ghostwriter. #drake #aivoice #theweeknd #ai #aidrake #theweekndai♬ Heart on My Sleeve by Ghostwriter out everywhere. - ghostwriter
На данный момент его видео уже набрало более 9 миллионов просмотров в TikTok, а трек стал по-настоящему вирусным. Пользователи соцсети продолжают активно использовать его для своих публикаций.
Автор ghostwriter 977 утверждает, что якобы существует полная версия песни Heart on My Sleeve и предлагает прослушать ее по ссылке в своем профиле. К сожалению, как оказалось, прежде чем вам удастся услышать продолжение, необходимо будет поделиться своим электронным адресом или номером телефона.
Пользователи опасаются, что это может быть сделано с целью мошенничества, но не исключают возможную удачную PR-кампанию исполнителей.
Нам остается только ждать новостей от Drake и The Weekend. Надеемся, они докажут, что искусственный интеллект все же не сможет превзойти настоящий талант.
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