Співзасновника Pink Floyd, який обожнює Путіна, звинуватили в антисемітизмі

Британський музикант Роджер Вотерс. Фото: Reuters

В співзасновника легендарного рок-гурту Pink Floyd, 79-річного британського музиканта Роджера Вотерса в самому розпалі світове турне. Зірковий прихильник диктатора Путіна відіграв концерт в німецькому Франкфурті. Втім, громада влаштувала йому холодний прийом.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Звинувачення в антисемітизмі

Кілька єврейських груп, політиків і альянс груп громадянського суспільства зібралися на меморіальну церемонію та мітинг протесту проти концерту Роджера Вотерс. Вони звинувачують співзасновника Pink Floyd в антисемітизмі. Водночас пропутінська зірка все заперечує.

Вотерс також викликав гнів за свою підтримку руху BDS, який закликає до бойкоту та санкцій проти Ізраїлю. Спочатку влада Франкфурта намагалася перешкодити проведенню концерту, але команда співака вдало оскаржила цей крок у місцевому суді.

Водночас поліція Берліну проводить розслідування за підозрою, що контекст одного з костюмів співака міг являти собою прославлення, виправдання або схвалення нацистського правління і, отже, порушення громадського порядку.

El izquierdista Roger Waters se disfrazó de nazi en un concierto y empezó a disparar. pic.twitter.com/V89R1ttA3J — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) May 26, 2023

Концерт пройшов у місці, де в листопаді 1938 року нацисти зібрали понад 3000 євреїв, побили їх, а згодом депортували до концентраційних таборів. Протестувальники вголос зачитали імена 600 жертв нацистського режиму.

Крім того, деякі з близько 400 протестувальників роздавали листівки відвідувачам концерту та розмахували прапорами Ізраїлю. Інші тримали банери з такими гаслами, як "Ізраїль, ми з тобою" та "Роджер Вотерс, хотів би, щоб тебе тут не було", посилаючись на пісню та альбом Pink Floyd Wish You Were Here.

Протести в Німеччині проти Роджера Вотерса. Фото: Twitter/JoopSoesan

Раніше в цьому місяці протестувальники в Мюнхені вийшли проти концерту Вотерса після того, як міська рада заявила, що розглядала заборону виступу, але дійшла висновку, що юридично неможливо скасувати контракт з організатором.

Підтримка Росії

Минулого року Роджер Вотерс надіслав першій леді України Олені Зеленській відкритого листа. В ньому музикант написав, що саме "крайні націоналісти в Україні" та НАТО спровокували Росію почати повномасштабну війну проти нашої країни.

Відповідаючи Вотерсу, Зеленська заявила, що це РФ напала на Україну. А українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мерія польського міста Краків скасувало концерти Вотерса через його симпатію до Росії у її війні проти України та оголосила артиста персоною нон ґрата. Також ми розповідали, що посол України при Організації Об’єднаних Націй Сергій Кислиця розкритикував проросійську заяву музиканта Pink Floyd Вотерса.