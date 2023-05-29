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Сооснователя Pink Floyd, который обожает Путина, обвинили в антисемитизме

29 мая 2023 07:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Сооснователя Pink Floyd, который обожает Путина, обвинили в антисемитизме
Британский музыкант Роджер Уотерс. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

У соучредителя легендарной рок-группы Pink Floyd, 79-летнего британского музыканта Роджера Уотерса, в самом разгаре мировое турне. Звездный поклонник диктатора Путина отыграл концерт в немецком Франкфурте. Впрочем, община устроила ему холодный приём.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Обвинения в антисемитизме

Несколько еврейских групп, политиков и альянс групп гражданского общества собрались на мемориальную церемонию и митинг протеста против концерта Роджера Уотерса. Они обвиняют соучредителя Pink Floyd в антисемитизме. В то же время, пропутинская звезда все отрицает.

Уотерс также вызвал гнев за свою поддержку движения BDS, призывающего к бойкоту и санкциям против Израиля. Сначала власти Франкфурта пытались помешать проведению концерта, но команда певца удачно обжаловала этот шаг в местном суде.

В то же время, полиция Берлина проводит расследование по подозрению, что контекст одного из костюмов певца мог представлять собой прославление, оправдание или одобрение нацистского правления и, следовательно, нарушение общественного порядка.

Концерт прошел в месте, где в ноябре 1938 года нацисты собрали более 3000 евреев, избили их, а затем депортировали в концентрационные лагеря. Протестующие вслух зачитали имена 600 жертв нацистского режима.

Кроме того, некоторые из около 400 протестующих раздавали открытки посетителям концерта и размахивали флагами Израиля. Другие держали баннеры с такими лозунгами, как "Израиль, мы с тобой" и "Роджер Уотерс, хотел бы, чтобы тебя здесь не было", ссылаясь на песню и альбом Pink Floyd Wish You Were Here.

Протесты в Германии против Роджера Уотерса. Фото: Twitter/JoopSoesan

Ранее в этом месяце протестующие в Мюнхене вышли против концерта Уотерса после того, как городской совет заявил, что рассматривал запрет выступления, но пришел к выводу, что юридически невозможно расторгнуть контракт с организатором.

Поддержка России

В прошлом году Роджер Уотерс направил первой леди Украины Елене Зеленской открытое письмо. В нем музыкант написал, что именно "крайние националисты в Украине" и НАТО спровоцировали Россию начать полномасштабную войну против нашей страны.

Отвечая Уотерсу, Зеленская заявила, что это РФ напала на Украину. А украинцы защищают свою страну и будущее своих детей.

Напомним, ранее мы писали, что мэрия польского города Краков отменила концерты Уотерса из-за его симпатии к России в ее войне против Украины и объявила артиста персоной нон грата. Также мы рассказывали, что посол Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица подверг критике пророссийское заявление музыканта Pink Floyd Уотерса.

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