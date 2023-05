Сооснователя Pink Floyd, который обожает Путина, обвинили в антисемитизме

Британский музыкант Роджер Уотерс. Фото: Reuters

У соучредителя легендарной рок-группы Pink Floyd, 79-летнего британского музыканта Роджера Уотерса, в самом разгаре мировое турне. Звездный поклонник диктатора Путина отыграл концерт в немецком Франкфурте. Впрочем, община устроила ему холодный приём.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Обвинения в антисемитизме

Несколько еврейских групп, политиков и альянс групп гражданского общества собрались на мемориальную церемонию и митинг протеста против концерта Роджера Уотерса. Они обвиняют соучредителя Pink Floyd в антисемитизме. В то же время, пропутинская звезда все отрицает.

Уотерс также вызвал гнев за свою поддержку движения BDS, призывающего к бойкоту и санкциям против Израиля. Сначала власти Франкфурта пытались помешать проведению концерта, но команда певца удачно обжаловала этот шаг в местном суде.

В то же время, полиция Берлина проводит расследование по подозрению, что контекст одного из костюмов певца мог представлять собой прославление, оправдание или одобрение нацистского правления и, следовательно, нарушение общественного порядка.

El izquierdista Roger Waters se disfrazó de nazi en un concert i va començar a disparar. pic.twitter.com/V89R1ttA3J — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) May 26, 2023

Концерт прошел в месте, где в ноябре 1938 года нацисты собрали более 3000 евреев, избили их, а затем депортировали в концентрационные лагеря. Протестующие вслух зачитали имена 600 жертв нацистского режима.

Кроме того, некоторые из около 400 протестующих раздавали открытки посетителям концерта и размахивали флагами Израиля. Другие держали баннеры с такими лозунгами, как "Израиль, мы с тобой" и "Роджер Уотерс, хотел бы, чтобы тебя здесь не было", ссылаясь на песню и альбом Pink Floyd Wish You Were Here.

Протесты в Германии против Роджера Уотерса. Фото: Twitter/JoopSoesan

Ранее в этом месяце протестующие в Мюнхене вышли против концерта Уотерса после того, как городской совет заявил, что рассматривал запрет выступления, но пришел к выводу, что юридически невозможно расторгнуть контракт с организатором.

Поддержка России

В прошлом году Роджер Уотерс направил первой леди Украины Елене Зеленской открытое письмо. В нем музыкант написал, что именно "крайние националисты в Украине" и НАТО спровоцировали Россию начать полномасштабную войну против нашей страны.

Отвечая Уотерсу, Зеленская заявила, что это РФ напала на Украину. А украинцы защищают свою страну и будущее своих детей.

Напомним, ранее мы писали, что мэрия польского города Краков отменила концерты Уотерса из-за его симпатии к России в ее войне против Украины и объявила артиста персоной нон грата. Также мы рассказывали, что посол Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица подверг критике пророссийское заявление музыканта Pink Floyd Уотерса.