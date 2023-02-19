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У Лондоні стартувала церемонія вручення кінопремії BAFTA: перші фото із червоної доріжки

19 лютого 2023 21:42
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Стартувала церемонія вручення кінопремії BAFTA 2023: фото із червоної доріжки
Стартувала церемонія вручення кінопремії BAFTA
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні, 19 лютого, у Лондоні оголосять імена лауреатів кінопремії, яку присуджує Британська академія кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA). Гості вже приїжджають на церемонію.

Місцем проведення 76-ї церемонії став Королівський фестиваль-хол у комплексі "Саутбенк центр" на південному березі Темзи.

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Гості церемонії

На червоній доріжці 76-ї церемонії премії BAFTA, яка зараз відбувається у Лондоні, вже з'явилися Кейт Бланшетт, Аня Тейлор-Джой, Ед Вествік, Ана де Армас, Емма Томпсон та Роузі Хантінгтон-Уайтлі та інші.

BAFTA 2023

BAFTA 2023

BAFTA 2023

BAFTA 2023

BAFTA 2023

BAFTA 2023

Також принц та принцеса Уельські стали почесними гостями кінопремії BAFTA 2023. 41-річна Кейт Міддлтон з'явилася на червоній доріжці у вишуканому та елегантному образі. Принцеса Уельська приєдналася до принца Вільяма на зірковому заході у Королівському фестивальному залі у Лондоні.

BAFTA 2023

Лідери у номінаціях

Загалом на нагороду у 25 категоріях претендують 45 фільмів. Лідером за кількістю номінацій на премію стала антивоєнна драма "На Західному фронті без змін" (Im Westen nichts Neues, 2022) німецького режисера Едварда Бергера. Стрічка, заснована на однойменному антивоєнному романі Еріха Марії Ремарка, претендує на перемогу у 14 категоріях.

Друге місце за кількістю номінацій ділять між собою ірландський фільм "Банші Інішеріна" (The Banshees of Inisherin, 2022) Мартіна Макдона та "Все скрізь і відразу" (Everything Everywhere All at Once, 2021) Дена Квана та Деніел. Вони претендують на перемогу в 10 категоріях кожен, зокрема у таких престижних, як "Найкращий фільм", "Найкраща режисерська робота", "Найкращий оригінальний сценарій".

Фільм "Елвіс" (Elvis, 2022) База Лурмана отримав дев'ять номінацій, а стрічка "Тар" (Tar, 2022) Тодда Філда — п'ять. Між переліченими п'ятьма картинами і розгорнеться боротьба за перемогу у номінації "Найкращий фільм".

Найкращі актор, акторка, режисер

За звання найкращого актора цього року поборються Остін Батлер ("Елвіс"), Колін Фаррелл ("Банші Інішеріна"), Брендан Фрейзер ("Кіт", The Whale, 2022), Деріл Маккормак ("Кохання за викликом", Good Luck to You, Leo Grande, 2022), Пол Мескал ("Сонце моє", Afetrsun, 2022) та Білл Найї ("Жити", Living, 2022).

У категорії "Найкраща актриса" представлені Кейт Бланшетт ("Тар"), Віола Девіс ("Королева-воїн", The Woman King, 2022), Даніель Дедуайлер ("Тілл", Till, 2022), Ана де Армас ("Блондинка" , Blonde, 2022), Емма Томпсон ("Кохання на виклик") і Мішель Йео ("Все скрізь і відразу").

Список найкращих режисерів цього року, на думку членів BAFTA, виглядає таким чином: Едвард Бергер, Мартін Макдон, Ден Кван і Деніел Шайнерт, Тодд Філд, Пак Чхан-ук ("Рішення піти", Hyeeojil gyeolsim, 2022).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у готелі Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесі (США) відбулася 28-ма церемонія вручення кінопремії Critics' Choice Awards.

Фото: Reuters

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