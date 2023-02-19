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В Лондоне стартовала церемония вручения кинопремии BAFTA: первые фото из красной дорожки

19 февраля 2023 21:42
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Стартовала церемония вручения кинопремии BAFTA 2023: фото из красной дорожки
Cтартовала церемония вручения кинопремии BAFTA
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 19 февраля, в Лондоне огласят имена лауреатов кинопремии, которая присуждается Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA). Гости уже прибывают на церемонию. 

Местом проведения 76-й церемонии стал Королевский фестиваль-холл в комплексе "Саутбэнк центр" на южном берегу Темзы. 

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Гости церемонии

На красной дорожке 76-й церемонии премии BAFTA, которая сейчас проходит в Лондоне, уже появились Кейт Бланшетт, Аня Тейлор-Джой, Эд Вествик, Ана де Армас, Эмма Томпсон и Роузи Хантингтон-Уайтли и другие. 

BAFTA 2023

BAFTA 2023

BAFTA 2023

BAFTA 2023

BAFTA 2023

BAFTA 2023

Также принц и принцесса Уэльские стали почетными гостями кинопремии BAFTA 2023. 41-летняя Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке в изысканном и элегантном образе. Принцесса Уэльская присоединилась к принцу Уильяму на звездном мероприятии в Королевском фестивальном зале в Лондоне.

BAFTA 2023

Лидеры в номинациях

Всего на награду в 25 категориях претендуют 45 фильмов. Лидером по количеству номинаций на премию стала антивоенная драма "На Западном фронте без перемен" (Im Westen nichts Neues, 2022) германского режиссера Эдварда Бергера. Лента, основанная на одноименном антивоенном романе Эриха Марии Ремарка, претендует на победу в 14 категориях.

Второе место по числу номинаций делят между собой ирландский фильм "Банши Инишерина" (The Banshees of Inisherin, 2022) Мартина Макдона и "Все везде и сразу" (Everything Everywhere All at Once, 2021) Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Они претендуют на победу в 10 категориях каждый, в том числе в таких престижных, как "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший оригинальный сценарий".

Фильм "Элвис" (Elvis, 2022) База Лурмана получил девять номинаций, а лента "Тар" (Tar, 2022) Тодда Филда — пять. Между перечисленными пятью картинами и развернется борьба за победу в номинации "Лучший фильм".

Лучшие актер, актриса, режиссер

За звание лучшего актера в этом году поборются Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Брендан Фрейзер ("Кит", The Whale, 2022), Дэрил Маккормак ("Любовь по вызову", Good Luck to You, Leo Grande, 2022), Пол Мескал ("Солнце мое", Afetrsun, 2022) и Билл Найи ("Жить", Living, 2022).

В категории "Лучшая актриса" представлены Кейт Бланшетт ("Тар"), Виола Дэвис ("Королева-воин", The Woman King, 2022), Даниэль Дедуайлер ("Тилл", Till, 2022), Ана де Армас ("Блондинка", Blonde, 2022), Эмма Томпсон ("Любовь по вызову") и Мишель Йео ("Все везде и сразу").

Список лучших режиссеров этого года, по мнению членов BAFTA, выглядит следующим образом: Эдвард Бергер, Мартин Макдона, Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, Тодд Филд, Пак Чхан-ук ("Решение уйти", Hyeeojil gyeolsim, 2022).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в отеле Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе (США) состоялась 28 церемония вручения кинопремии Critics' Choice Awards.

Фото: Reuters

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