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Встановив рекорд Гіннеса: The Weeknd став найпопулярнішим виконавцем на планеті

21 березня 2023 21:46
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
The Weeknd встановив два нові рекорди в Книзі рекордів Гіннеса
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Канадський співак The Weeknd (справжнє ім'я — Ейбел Тесфає) офіційно став найпопулярнішим виконавцем світу. Про це повідомляє офіційний сайт Книги рекордів Гіннеса. Він встановив одразу два нових рекорди: 

  • найбільша кількість щомісячних слухачів на Spotify (111.4 мільйона)
  • перший артист, який досяг 100 мільйонів щомісячних слухачів на Spotify

The Weeknd залишив далеко позаду своїх колег по індустрії. На другому місці після нього — Майлі Сайрус, яка має майже на 30 мільйонів менше щомісячних слухачів.

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Деталі

Стрімкому злету артиста посприяв вихід реміксу на пісню Die For You, записаного спільно з Аріаною Гранде. Це стало четвертою і найуспішнішою роботою дуету після Love Me Harder (2014), Off the Table (2020) та реміксу на Save Your Tears (2021).

Трек став вірусним у TikTok, що і підняло рейтинги виконавця до рекордного рівня. 

Оригінальна версія пісні вийшла у 2016 році в рамках альбому The Weeknd "Starboy", а через шість років нарешті очолила чарти.

Єдиним сольним виконавцем-чоловіком, який досягав такого успіху, як The Weeknd, був Майкл Джексон. 

Це, до речі, не перші рекорди The Weeknd. У 2016 році він отримав два сертифікати: один — за альбом, який найбільше прослуховували на Spotify у 2015 році, а другий — за найбільшу кількість тижнів поспіль у Топ-10 Billboard Hot 100 для сольного виконавця-чоловіка.

The Weeknd випускає пісні з 2010 року. З того часу співак видав чотири альбоми: Kiss Land, Beauty Behind The Madness, Starboy та After Hours. А у 2017 році очолив рейтинг Forbes 30, найбільш високооплачуваних зірок спорту і шоу-бізнесу, який менше тридцяти. 

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