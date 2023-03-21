Встановив рекорд Гіннеса: The Weeknd став найпопулярнішим виконавцем на планеті

The Weeknd встановив два нові рекорди в Книзі рекордів Гіннеса

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Канадський співак The Weeknd (справжнє ім'я — Ейбел Тесфає) офіційно став найпопулярнішим виконавцем світу. Про це повідомляє офіційний сайт Книги рекордів Гіннеса. Він встановив одразу два нових рекорди:

найбільша кількість щомісячних слухачів на Spotify (111.4 мільйона)

перший артист, який досяг 100 мільйонів щомісячних слухачів на Spotify

The Weeknd залишив далеко позаду своїх колег по індустрії. На другому місці після нього — Майлі Сайрус, яка має майже на 30 мільйонів менше щомісячних слухачів.

Деталі

Стрімкому злету артиста посприяв вихід реміксу на пісню Die For You, записаного спільно з Аріаною Гранде. Це стало четвертою і найуспішнішою роботою дуету після Love Me Harder (2014), Off the Table (2020) та реміксу на Save Your Tears (2021).

Трек став вірусним у TikTok, що і підняло рейтинги виконавця до рекордного рівня.

Оригінальна версія пісні вийшла у 2016 році в рамках альбому The Weeknd "Starboy", а через шість років нарешті очолила чарти.

Єдиним сольним виконавцем-чоловіком, який досягав такого успіху, як The Weeknd, був Майкл Джексон.

The Weeknd & Michael Jackson are the only male soloists in history to have multiple #1 hits on the Hot 100 from three albums. pic.twitter.com/BhCXzVtOQX — The Weeknd News (@NewsWeeknd) March 7, 2023

Це, до речі, не перші рекорди The Weeknd. У 2016 році він отримав два сертифікати: один — за альбом, який найбільше прослуховували на Spotify у 2015 році, а другий — за найбільшу кількість тижнів поспіль у Топ-10 Billboard Hot 100 для сольного виконавця-чоловіка.

The Weeknd випускає пісні з 2010 року. З того часу співак видав чотири альбоми: Kiss Land, Beauty Behind The Madness, Starboy та After Hours. А у 2017 році очолив рейтинг Forbes 30, найбільш високооплачуваних зірок спорту і шоу-бізнесу, який менше тридцяти.