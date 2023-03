Установил рекорд Гиннеса: The Weeknd стал самым популярным исполнителем на планете

The Weeknd установил два новых рекорда в Книге рекордов Гиннеса

Мария Кагал Редактор международного отдела

Канадский певец The Weeknd (настоящее имя Эйбел Тесфае) официально стал самым популярным исполнителем мира. Об этом сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннеса. Он установил сразу два новых рекорда:

наибольшее количество ежемесячных слушателей на Spotify (111.4 миллиона)

первый артист, достигший 100 миллионов ежемесячных слушателей на Spotify

The Weeknd оставил далеко позади своих коллег по индустрии. На втором месте после него — Майли Сайрус, у которой почти на 30 миллионов меньше ежемесячных слушателей.

Подробности

Стремительному взлету артиста способствовал выход ремикса на песню Die For You, записанного совместно с Арианой Гранде. Это стало четвертой и успешной работой дуэта после Love Me Harder (2014), Off the Table (2020) и ремикса на Save Your Tears (2021).

Трек стал вирусным в TikTok, что и подняло рейтинги исполнителя до рекордного уровня.

Оригинальная версия песни вышла в 2016 году в рамках альбома The Weeknd "Starboy", а через шесть лет наконец-то возглавила чарты.

Единственным сольным исполнителем-мужем, достигавшим такого успеха, как The Weeknd, был Майкл Джексон.

Weeknd & Michael Jackson являются только маленькими soloists в истории, чтобы иметь много #1 записей на около 100 из трех albums. pic.twitter.com/BhCXzVtOQX – The Weeknd News (@NewsWeeknd) March 7, 2023

Это, кстати, не первые рекорды The Weeknd. В 2016 году он получил два сертификата: один за альбом, который больше всего прослушивали на Spotify в 2015 году, а второй за самое большое количество недель подряд в Топ-10 Billboard Hot 100 для сольного исполнителя-мужчины.

The Weeknd выпускает песни с 2010 года. С тех пор певец выпустил четыре альбома: Kiss Land, Beauty Behind The Madness, Starboy и After Hours. А в 2017 году возглавил рейтинг Forbes 30, самых высокооплачиваемых звезд спорта и шоу-бизнеса, менее тридцати.