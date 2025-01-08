Ліза Кудроу знайшла записку від Меттью Перрі

Актори Ліза Кудроу та Меттью Перрі. Фото: Reuters

Відома голлівудська акторка Ліза Кудроу знайшла таємну записку від свого покійного друга і колеги по серіалу "Друзі" Метью Перрі. Це сталося через рік після його смерті.

Про це вона розповіла в шоу Дрю Беррімор.

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Ліза Кудроу про записку від Меттью Перрі

Акторка зізналась, що записка була написана Меттью Перрі під час зйомок фіналу "Друзів" у 2004 році. Артист заховав записку в банку з-під печива, яка слугувала реквізитом у знаменитому серіалі. Перрі нахабно поцупив її зі знімального майданчика, щоб подарувати Кудроу.

"Метью дав її мені наприкінці нашого останнього епізоду. Нещодавно я знайшла записку, яку він залишив для мене. Я не відкривала її і не заглядала всередину. Але так, він це зробив. Він поклав туди записку, а я про неї забула", — поділилась акторка.

Кудроу вирішила не розкривати зміст записки, зізналась, що в ній була фраза: "Час — це все".

Раніше ми розповідали, що трагедія з Меттью Перрі вивела поліцію на підпільний світ наркоторгівлі. А раніше ми писали, що Дженніфер Еністон показала листування з Меттью Перрі.