Він був частиною ДНК — Дженніфер Еністон показала переписку з Меттью Перрі

Актори Дженніфер Еністон з Меттью Перрі. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

Акторка Дженніфер Еністон присвятила ніжний допис своєму колезі за серіалом "Друзі" Меттью Перрі. Акторка зізналася, що такого болю від втрати вона ще не відчувала.

Відповідний допис та їхню особисту переписку акторка розмістила у соціальній мережі Instagram.

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Актор Меттью Перрі пішов з життя у Лос-Анджелесі. Його тіло знайшли у джакузі, причина смерті поки що не відома.

"Прощання з нашим Метті було шаленою хвилею емоцій, яких я ніколи раніше не відчувала. Ми всі відчуваємо втрату в якийсь момент свого життя. Втрату життя або втрату любові. Можливість по-справжньому посидіти в цьому горі дає вам змогу відчути моменти радості та вдячності за те, що ви так сильно любили когось. І ми його дуже любили. Він був частиною нашої ДНК", — коментує допис акторка.

За словами зірки, їх завжди було шестеро. Наче обрана сім’я, яка назавжди змінила те, ким були актори серіалу "Друзі", і яким буде їхній шлях.

"Що стосується Метті, він ЗНАВ, що любить смішити людей. Як він сам сказав, якщо він не почує "сміх", то подумає, що помре. Від цього буквально залежало його життя. І, йому це вдалося. Він нас усіх смішив. Останні кілька тижнів я перебираю наші повідомлення. Сміюся і плачу, потім знову сміюся. Я берегтиму їх завжди. Я знайшла повідомлення, яке він одного дня надіслав мені. Воно про все говорить. Метті, я тебе так сильно люблю, і я знаю, що ти тепер повністю заспокоївся і не відчуваєш болю. Я розмовляю з тобою щодня…іноді я майже чую, як ти кажеш: "Чи можеш ти БУТИ божевільнішою?", — написала Еністон і додала скріншот їхньої переписки.

Актори Дженніфер Еністон з Меттью Перрі. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

На місці смерті Перрі не було знайдено наркотиків та алкоголю. Актор рокам вів боротьбу з наркотичною залежністю і відверто розповідав про це з метою підтримки інших.

Нагадаємо, експодруга Меттью Перрі шокувала власною версією причини його смерті.

Раніше стало відомо, що Дженніфер Еністон вожко переживає смерть Меттью Перрі.