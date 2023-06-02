Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow 20 років безробітна: як інсульт змінив життя Шерон Стоун arrow

20 років безробітна: як інсульт змінив життя Шерон Стоун

2 червня 2023 18:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
20 років безробітна: як інсульт змінив життя Шерон Стоун
Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Шерон Стоун у 2001 році пережила інсульт. Це назавжди змінило її життя.

Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Була великою зіркою кіно

Після інсульту лікарі давали акторці невеликі шанси, що вона виживе. Але зірка встояла. Та за останні 20 років, за словами Стоун, у неї так і не вийшло знайти роботу.

"Мені знадобилось 7 років, щоб одужати. Коли все тільки сталося, я спочатку нікому не казала. Адже, якщо люди дізнаються, що у тебе проблеми зі здоров'ям, ти станеш незатребуваною. І я відчуваю це на собі вже 20 років. Я була великою зірковою кіно, коли зі мною трапилося нещастя. Тепер у мене немає роботи", — ділиться знаменитість.

Шерон зізнається, що завжди боролася за себе у кіноіндустрії, витратила чимало коштів на адвокатів, щоб відстоювати свої права.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sharon Stone (@sharonstone)

"Я мала встановлювати кордони: скільки мені платитимуть, хто має право приходити до мене у трейлер, про що можуть просити. Вимагала права не підписувати контракти у гримвагончику у пероший день зйомок", — поділилася зірка і додала, що тепер підтримує тих, хто бореться за свої права у кіноіндустрії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sharon Stone (@sharonstone)

Зараз акторка сконцентрована на власному житті та родині. Зірка "Основного інстинкту" має трьох всиновлених дітей.

Нагадаємо, Стоун стала зіркою у 34 роки, коли у 1992-го вийшов провокаційний детективний трилер "Основний інстинкт". До цього Шерон була моделлю та грала незначні ролі у фільмах. Хоча її хрещеним батьком у кіноіндустрії став Вуді Аллен. Стоун дебютувала у його фільмі "Спогади про зоряний пил".

Раніше Шерон Стоун повідомила шанувальників про проблеми зі здоров’ям.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Низка ГО, що претендували на грант від Фонду, отримали продуктову допомогу поза конкурсом, — Столар

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB