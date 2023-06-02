20 років безробітна: як інсульт змінив життя Шерон Стоун
Акторка Шерон Стоун у 2001 році пережила інсульт. Це назавжди змінило її життя.
Про це повідомляє Daily Mail.
Була великою зіркою кіно
Після інсульту лікарі давали акторці невеликі шанси, що вона виживе. Але зірка встояла. Та за останні 20 років, за словами Стоун, у неї так і не вийшло знайти роботу.
"Мені знадобилось 7 років, щоб одужати. Коли все тільки сталося, я спочатку нікому не казала. Адже, якщо люди дізнаються, що у тебе проблеми зі здоров'ям, ти станеш незатребуваною. І я відчуваю це на собі вже 20 років. Я була великою зірковою кіно, коли зі мною трапилося нещастя. Тепер у мене немає роботи", — ділиться знаменитість.
Шерон зізнається, що завжди боролася за себе у кіноіндустрії, витратила чимало коштів на адвокатів, щоб відстоювати свої права.
"Я мала встановлювати кордони: скільки мені платитимуть, хто має право приходити до мене у трейлер, про що можуть просити. Вимагала права не підписувати контракти у гримвагончику у пероший день зйомок", — поділилася зірка і додала, що тепер підтримує тих, хто бореться за свої права у кіноіндустрії.
Зараз акторка сконцентрована на власному житті та родині. Зірка "Основного інстинкту" має трьох всиновлених дітей.
Нагадаємо, Стоун стала зіркою у 34 роки, коли у 1992-го вийшов провокаційний детективний трилер "Основний інстинкт". До цього Шерон була моделлю та грала незначні ролі у фільмах. Хоча її хрещеним батьком у кіноіндустрії став Вуді Аллен. Стоун дебютувала у його фільмі "Спогади про зоряний пил".
Раніше Шерон Стоун повідомила шанувальників про проблеми зі здоров’ям.