20 років безробітна: як інсульт змінив життя Шерон Стоун

Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Акторка Шерон Стоун у 2001 році пережила інсульт. Це назавжди змінило її життя.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Була великою зіркою кіно

Після інсульту лікарі давали акторці невеликі шанси, що вона виживе. Але зірка встояла. Та за останні 20 років, за словами Стоун, у неї так і не вийшло знайти роботу.

"Мені знадобилось 7 років, щоб одужати. Коли все тільки сталося, я спочатку нікому не казала. Адже, якщо люди дізнаються, що у тебе проблеми зі здоров'ям, ти станеш незатребуваною. І я відчуваю це на собі вже 20 років. Я була великою зірковою кіно, коли зі мною трапилося нещастя. Тепер у мене немає роботи", — ділиться знаменитість.

Шерон зізнається, що завжди боролася за себе у кіноіндустрії, витратила чимало коштів на адвокатів, щоб відстоювати свої права.

"Я мала встановлювати кордони: скільки мені платитимуть, хто має право приходити до мене у трейлер, про що можуть просити. Вимагала права не підписувати контракти у гримвагончику у пероший день зйомок", — поділилася зірка і додала, що тепер підтримує тих, хто бореться за свої права у кіноіндустрії.

Зараз акторка сконцентрована на власному житті та родині. Зірка "Основного інстинкту" має трьох всиновлених дітей.

Нагадаємо, Стоун стала зіркою у 34 роки, коли у 1992-го вийшов провокаційний детективний трилер "Основний інстинкт". До цього Шерон була моделлю та грала незначні ролі у фільмах. Хоча її хрещеним батьком у кіноіндустрії став Вуді Аллен. Стоун дебютувала у його фільмі "Спогади про зоряний пил".

Раніше Шерон Стоун повідомила шанувальників про проблеми зі здоров’ям.