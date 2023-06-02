20 лет безработная: как инсульт изменил жизнь Шэрон Стоун
Актриса Шэрон Стоун в 2001 году пережила инсульт. Это навсегда изменило ее жизнь.
Об этом сообщает Daily Mail.
Была большой звездой кино
После инсульта врачи давали актрисе небольшие шансы, что она выживет. Но звезда выстояла. К сожалению, за последние 20 лет, по словам Стоун, ей так и не йдалось найти работу.
"Мне понадобилось 7 лет, чтобы выздороветь. Когда все только произошло, я никому не сказала. Ведь если люди узнают, что у тебя проблемы со здоровьем, ты становишься невостребованной. И я чувствую это на себе уже 20 лет. Я была большой звездной кино, когда со мной случилось несчастье. Теперь у меня нет работы", — делится знаменитость.
Шэрон признается, что всегда боролась за себя в киноиндустрии, потратила немало средств на адвокатов, чтобы отстоять свои законные права.
"Я должна была устанавливать границы: сколько мне будут платить, кто имеет право приходить ко мне в трейлер, о чем могут просить. Требовала права не подписывать контракты в гримвагончике в первый день съемок", — поделилась звезда и добавила, что теперь поддерживает тех, кто борется за свои права в киноиндустрии.
Сейчас актриса сконцентрирована на собственной жизни и семье. Звезда "Основного инстинкта" имеет троих усыновленных детей.
Напомним, Стоун стала звездой в 34 года, когда в 1992 году вышел провокационный детективный триллер "Основной инстинкт". До этого Шэрон была моделью и играла незначительные роли в фильмах. Ее крестным отцом в киноиндустрии стал Вуди Аллен. Стоун дебютировала в его фильме "Воспоминания о звездной пыли".
Ранее Шэрон Стоун сообщила поклонникам о проблемах со здоровьем.