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20 лет безработная: как инсульт изменил жизнь Шэрон Стоун

2 июня 2023 18:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
20 лет безработная: как инсульт изменил жизнь Шэрон Стоун
Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Шэрон Стоун в 2001 году пережила инсульт. Это навсегда изменило ее жизнь.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Была большой звездой кино

После инсульта врачи давали актрисе небольшие шансы, что она выживет. Но звезда выстояла. К сожалению, за последние 20 лет, по словам Стоун, ей так и не йдалось найти работу.

"Мне понадобилось 7 лет, чтобы выздороветь. Когда все только произошло, я никому не сказала. Ведь если люди узнают, что у тебя проблемы со здоровьем, ты становишься невостребованной. И я чувствую это на себе уже 20 лет. Я была большой звездной кино, когда со мной случилось несчастье. Теперь у меня нет работы", — делится знаменитость.

Шэрон признается, что всегда боролась за себя в киноиндустрии, потратила немало средств на адвокатов, чтобы отстоять свои законные права.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я должна была устанавливать границы: сколько мне будут платить, кто имеет право приходить ко мне в трейлер, о чем могут просить. Требовала права не подписывать контракты в гримвагончике в первый день съемок", — поделилась звезда и добавила, что теперь поддерживает тех, кто борется за свои права в киноиндустрии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сейчас актриса сконцентрирована на собственной жизни и семье. Звезда "Основного инстинкта" имеет троих усыновленных детей.

Напомним, Стоун стала звездой в 34 года, когда в 1992 году вышел провокационный детективный триллер "Основной инстинкт". До этого Шэрон была моделью и играла незначительные роли в фильмах. Ее крестным отцом в киноиндустрии стал Вуди Аллен. Стоун дебютировала в его фильме "Воспоминания о звездной пыли".

Ранее Шэрон Стоун сообщила поклонникам о проблемах со здоровьем.

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