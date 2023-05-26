Шерон Стоун приголомшила стрункою фігурою у бікіні

Акторка Шерон Стоун. Фото: https://www.instagram.com/sharonstone/

65-річна акторка Шерон Стоун порадувала прихильників гламурним фото. Зірка у бікіні влаштувала фотосесію біля дзеркала.

Фото у гарячому образі поділилась у своєму Instagram.

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"Готова до літа", — підписала світлину акторка.

Підтримувати себе у відмінній фізичній формі Стоун допомагають спорт та правильне харчування.

"Мій улюблений сніданок — це кавун із сиром фета та м'ятою, заправлений оливковою олією, сіллю та перцем. Такою обожнюю тост з трав'яним чаєм", — розповіла свого часу зірка.

А ще акторка полюбляє спорт та медитації.

"Я обожнюю плавати, це краще спортивне тренування для мене. Люблю робити планку, особливо, коли влаштовую змагання зі своїми синами, вони можуть стоять у планці півгодини. Коли погано почуваюся, приймаю гарячі ванни, зазвичай у якості ліків використовую трави та чаї. Дуже обережна з тим, що вживаю", — поділилась Стоун і додала, що спить не менше 8 годин.

Нагадаємо, Емілі Ратаковські вирушила на відпочинок до Бразилії. Зірка не гаяла часу даремно: ніжилась на пляжі та позувала у відвертих фотосесіях.

Раніше стало відомо, що блогерка та екс-дружина ведучого Микити Добриніна Даша Квіткова продовжує відпочивати у Маямі. Інфлюенсерка ніжиться під пальмами та робить фотосесії в бікіні.