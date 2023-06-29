64-річну Мадонну терміново шпиталізували: що сталося зі співачкою
Співачку Мадонну знайшли непритомною та доправили до лікарні Нью-Йорка. Це салося ще у суботу, 24 червня. Але про її госпіталізацію стало відомо лише тепер.
Зараз вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Про це пише видання Рagesix.
Мадонна у лікарні
Багаторічний менеджер Мадонни, Гай Осірі повідомив що у його клієнтки розвинулась серйозна бактеріальна інфекція. Тому співачка змушена була провести кілька днів у відділенні реанімації.
Зараз Осірі заявив, що королеві поп-музики ліпше і вона "вийшла з реанімації".
"Вона все ще перебуває під медичним наглядом. Очікується повне одужання", — заявив менеджер Мадонни.
Наразі стан Мадонни почав покращуватися, лікарі не спускають з неї очей. А ось ювілейний тур 64-річної співачки довелося перенести.
"Ми поділимося з вами більш детальною інформацією, щойно її отримаємо, включаючи нову дату початку туру та перенесені концерти", — додав менеджер.
Нагадаємо, співачка Мадонна здивувала новим дуетом. Зірка заспівала разом з епатажним Семом Смітом. Він зізнався, що ця пісня була найзахопливішою з усіх, над якими він працював. Текст пісні дійсно виявився провокативним і неоднозначним.