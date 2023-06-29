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64-річну Мадонну терміново шпиталізували: що сталося зі співачкою

29 червня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
64-річну Мадонну терміново шпиталізували: що сталося зі співачкою
Співачка Мадонна. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Співачку Мадонну знайшли непритомною та доправили до лікарні Нью-Йорка. Це салося ще у суботу, 24 червня. Але про її госпіталізацію стало відомо лише тепер.

Зараз вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Про це пише видання Рagesix.

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Мадонна у лікарні

Багаторічний менеджер Мадонни, Гай Осірі повідомив що у його клієнтки розвинулась серйозна бактеріальна інфекція. Тому співачка змушена була провести кілька днів у відділенні реанімації.

Мадонна на сцені. Фото: Google

Зараз Осірі заявив, що королеві поп-музики ліпше і вона "вийшла з реанімації".

"Вона все ще перебуває під медичним наглядом. Очікується повне одужання", — заявив менеджер Мадонни.

Співачка Мадонна. Фото: Google

Наразі стан Мадонни почав покращуватися, лікарі не спускають з неї очей. А ось ювілейний тур 64-річної співачки довелося перенести.

"Ми поділимося з вами більш детальною інформацією, щойно її отримаємо, включаючи нову дату початку туру та перенесені концерти", — додав менеджер.

Співачка Мадонна. Фото: Google

Нагадаємо, співачка Мадонна здивувала новим дуетом. Зірка заспівала разом з епатажним Семом Смітом. Він зізнався, що ця пісня була найзахопливішою з усіх, над якими він працював. Текст пісні дійсно виявився провокативним і неоднозначним.

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