Мадонна та Сем Сміт представили "вульгарний" хіт

Мадонна. Фото: instagram.com/samsmith/

Співачка Мадонна здивувала новим дуетом. Зірка заспівала разом з епатажним Семом Смітом.

Про це пише Just Jered.

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Сем Сміт зізнався, що ця пісня була найзахопливішою з усіх, над якими він працював. Текст пісні дійсно виявився провокативним і неоднозначним.

Мадонна та Сем Смітт. Фото: instagram.com/samsmith/

"Ця пісня написана разом з Мадонною та групою неймовірних людей. Наступного дня після церемонії Grammy ми пішли до студії та провели прекрасний вечір працюючи над треком. Авжеж, моя найбільша мрія здійснилася, я співпрацював з королевою поп-музики. Це велика честь для мене, сподіваюсь, всім сподобається результат, так як і мені", — поділився враженнями музикант.

Мадонна відома не тільки як королева поп-музики, а і як зірка провокацій. Раніше артистку розкритикували за надмірне захоплення пластичною хірургією. Але співачка заперечила всі чутки.

Джерело з оточення Мадонни розповіло, що вона, хоча і відреагувала з гумором на плітки, насправді образилась і вирушила на процедури, щоб повернути свій натуральний вигляд.

"Вона бачить та чує, що люди говорять про неї і перед туром хоче виглядати звично для прихильників", — говорить джерело.

До речі, співачка хоче на свої концерти в рамках турне залучити своїх дітей: Лурдес, Рокко, Девіда, Мерсі та 10-річних двійнят Стеллу та Естер. Концерти відбудуться з липня 2023 по січень 2024 року.

"Вона візьме їх не тільки у тур, але і в шоу. Мадонна не виключає, що це може бути її останній тур, тож вона хоче викластися на повну. Вона у гарній формі і їй все вдасться", — розповів друг зірки.

Нагадаємо, донька Мадонни Лурдес взяла участь у відвертій фотосесії для W Magazine. Примірявши прозоре вбрання, дівчина позувала на більярдному столі.

Раніше стало відомо, що співачка Мадонна виставить на аукціон оригінальні фотографії з її нового альбому. Варто зазначити, що популярна виконавиця вирішила це зробити через 30 років з моменту виходу її книги.