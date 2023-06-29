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64-летнюю Мадонну срочно госпитализировали: что произошло с певицей

29 июня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
64-летнюю Мадонну срочно госпитализировали: что произошло с певицей
Певица Мадонна. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Певицу Мадонну нашли без сознания и доставили в больницу Нью-Йорка. Это случалось еще в субботу, 24 июня. Но о ее госпитализации стало известно только сейчас.

Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии. Об этом пишет издание Рagesix.

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Мадонна в больнице

Многолетний менеджер Мадонны, Гай Осири сообщил, что у его клиентки развилась серьезная бактериальная инфекция. Поэтому певица была вынуждена провести несколько дней в отделении реанимации.

Мадонна на стене. Фото: Google

Сейчас Осири заявил, что королеве поп-музыки лучше и она "вышла из реанимации".

"Она все еще находится под контролем. Ожидается полное выздоровление", — заявил менеджер Мадонны.

Певица Мадонна. Фото: Google

Сейчас состояние Мадонны стало улучшаться, врачи не спускают с нее глаз. А вот юбилейный тур 64-летней певицы пришлось перенести.

"Мы поделимся с вами более подробной информацией, как только ее получим, включая новую дату начала тура и перенесенные концерты", — добавил менеджер.

Певица Мадонна. Фото: Google

Напомним, певица Мадонна удивила новым дуэтом. Звезда спела вместе с эпатажным Сэмом Смитом. Он признался, что эта песня была самой увлекательной из всех, над которыми он работал. Текст песни действительно оказался провокативным и неоднозначным.

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