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Дольф Лундгрен поборов онкологію

3 грудня 2024 13:10
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Дольф Лундгрен поборов рак нирок
Шведський актор Дольф Лундгрен. Фото: instagram.com/dolphlundgren/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Шведський актор Дольф Лундгрен поділився із шанувальниками радісною новиною. Зірці нарешті вдалося побороти рак нирок, який йому діагностували у 2015 році.

Про це актор розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Актор розповів, що пройшов процедуру абляції легенів, під час якої теплову або холодну енергію використовують для знищення ракових клітин без хірургічного втручання.

Лундгрен зізнався, що важкі випробування навчили його жити сьогоднішнім днем і насолоджуватися кожною миттю життя.

"Оновлена інформація по стану здоров'я — нарешті без раку, з вдячністю і хвилюванням за світле майбутнє. Дякуємо за вашу підтримку", — написав актор.

У 2015 році в актора виявили рак нирки. Він тримав свій діагноз у таємниці протягом 8 років. Лундгрен пройшов курс лікування під час роботи над такими фільмами, як "Аквамен" і "Крід 2". Після того, як у 2021 році у нього виявили ще одну пухлину в печінці, актор вирішив всерйоз зайнятися своїм здоров'ям та приділяти більше часу відпочинку.

Нагадаємо, пасинок короля Чарльза розповів про боротьбу монарха з онкологічним захворюванням. А також зірка серіалу "Затока Доусона" Джеймс Ван Дер Бік нині важко хворіє.

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