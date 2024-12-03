Дольф Лундгрен поборол рак почек

Шведский актер Дольф Лундгрен. Фото: instagram.com/dolphlundgren/

Шведский актер Дольф Лундгрен поделился с поклонниками радостной новостью. Звезде наконец-то удалось побороть рак почек, который ему диагностировали в 2015 году.

Об этом актер рассказал на своей странице в Instagram.

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Дольф Лундгрен о своем состоянии здоровья

Актер рассказал, что прошел процедуру абляции лёгких, во время которой тепловую или холодную энергию используют для уничтожения раковых клеток без хирургического вмешательства.

Лундгрен признался, что тяжелые испытания научили его жить сегодняшним днем и наслаждаться каждым мгновением жизни.

"Обновленная информация по состоянию здоровья — наконец-то без рака, с благодарностью и волнением за светлое будущее. Спасибо за вашу поддержку", — написал актер.

В 2015 году у актера обнаружили рак почки. Он держал свой диагноз в тайне 8 лет. Лундгрен прошел курс лечения во время работы над такими фильмами, как "Аквамен" и "Крид 2". После того, как в 2021 году у него была обнаружена еще одна опухоль в печени, актер решил всерьез заняться своим здоровьем и уделять больше времени отдыху.

Напомним, пасынок короля Чарльза рассказал о борьбе монарха с онкологическим заболеванием. А также звезда сериала "Залив Доусона" Джеймс Ван Дер Бик сейчас тяжело болеет.