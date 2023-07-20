65-летний Дольф Лундгрен женился на фитнес-тренерке

Актер Дольф Лундгрен с невестой. Фото: instagram.com/dolphlundgren/

Актер Дольф Лундгрен и его возлюбленная Эмма Крокдал поженились. Пара сыграла свадьбу в живописном уголке.

Об этом сообщает журнал People.

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Свадьба в стране Богов

65-летняя звезда Рокки IV и его 27-летняя невеста, личный тренер, женились на Миконосе. Празднование прошло в узком кругу.

"Мы решили отпраздновать нашу любовь, поженившись на нашей вилле на Миконосе в окружении семьи и нескольких близких друзей. Учитывая COVID и долгий путь сложного лечения, нам приходилось много раз менять наши свадебные планы. Мы почувствовали, что наконец-то наступило правильное время, чтобы отпраздновать любовь, жизнь и счастье в стране Богов", — заявила пара.

Дольф сделал Эмми предложение в июне 2020 года. Они впервые встретились на West Hollywood Equinox и подружились, а затем их отношения развились.

Лишь несколько месяцев назад Дольф рассказал о своей тайной 8-летней борьбе с едва не убившим его раком.

Напомним, недавно стало известно, актеры София Вергара и Джо Манганьелло разводятся. Оказывается, еще до свадьбы пара подписала брачный договор.

Звезда фильма "Бриджит Джонс", оскароносная Рене Зеллвегер обручена со своим бойфрендом Антом Анстедом. Пара готовится к свадьбе.