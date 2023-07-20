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Або дрони, або серіали: продюсер Ігор Кондратюк жорстко пройшовся по Мінкульту

20 липня 2023 02:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Або дрони, або серіали: продюсер Ігор Кондратюк жорстко пройшовся по Мінкульту
Український продюсер Ігор Кондратюк. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Український продюсер Ігор Кондратюк звертається до свого колеги Юрія Горбунова, аби той відмовився від коштів, наданих на створення нового серіалу. 

Про це йдеться у його відеозверненні до Горбунова і Мінкульту, яке він оприлюднив у своєму Twitter.

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Звернення Кондратюка

За даними порталу закупівель "Прозорро", 18 липня студія Горбунова "Прототип продакшен" та ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" підписали угоду на створення серіалу "СМТ Інгулець". На роботу над серіалом виділили 33 млн грн коштів з держбюджету. Це неабияк обурило продюсера.

"Сьогодні з’явилося дві новини: одна — це Сергій Притула і його фонд оголосили новий збір для розвідників Міністерства оборони на 120 млн грн, а інша новина — це те, що держава виділяє 33 млн грн на виробництво серіалу "СМТ Інгулець" продакшену, який очолює мій добрий колега Юрій Горбунов. У мене трошечки розриває бошку", — сказав Кондратюк.

Він додав, що на фронті зараз не вистачає озброєння, а люди стали менше донатити.

"На чорта зараз використовувати державні 33 млн, коли в країні не вистачає дронів і засобів для боротьби з дронами росії? Навіщо? Я звертаюся публічно, бо знаю, що ти не шантажем взяв ці гроші, їх тобі виділили. І може це відео почують ті, що тобі їх виділили. Може, у них хоч щось спрацює", — заявив продюсер.

Юрій Горбунов поки нічого на це не відповів. Так само залишається невідомою відповідь Мінкульту.

Нагадаємо, 19 липня, благодійний фонд Сергія Притули оголосив новий мегазбір для спецпризначенців ГУР. Люди у коментарях почали обурюватися, що українці допомагають військовим, поки влада робить скандальні закупки. Наприклад, 3 млн грн витратили на барабани, пательні та професійні овочерізки для укриття в Києві, а 12 млн грн — на ремонт бруківки на вулиці Богдана Хмельницького.

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