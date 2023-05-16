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Ігор Кондратюк згадав, як Олег Винник мало не відправив його під суд

16 травня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ігор Кондратюк згадав скандал з Олегом Винником –як артист мало його не засудив
Продюсер Ігор Кондратюк та співак Олег Винник. Фото: колаж Новини.LIVE
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк згадав історію, яка трапилася багато років тому з популярним співаком Олегом Винником. Відомий продюсер розповів, як через неприємну ситуацію артист мало його не засудив.

Про це Ігор Кондратюк розповів під час інтерв’ю на каналі "Stand Up Battle Club" в YouTube.

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Відомий продюсер згадав, як під час роботи над проєктом "Шанс" до нього прийшов молодий хлопчик, якого він прийняв за Олега Винника. Того часу юний артист дуже хотів брати участь у програмі продюсера Ігоря Кондратюка "Шанс".

Але український продюсер тоді пояснив артисту, що перш, ніж потрапити на "Шанс", потрібно пройти "Караоке на Майдані", яке тоді вів Ігор Кондратюк. Він згадав, як молодий хлопець видав себе за Олега Винника та віддав йому касету, де були записані його виступи.

Игорь Кондратюк
Український продюсер Ігор Кондратюк під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Телеведучий розповів, що він прийняв цього хлопця за Олега Винника через те, що він заявляв, що, як і Олег Винник, він співає у Німеччині. Більш того, він попросив хлопця написати пісню "Щастя", після чого тільки приходити на шоу.

Але згодом продюсеру подзвонив адвокат артиста, який заявив, що на нього подали в суд за наклеп. Однак, Ігор Кондратюк здогадався, що це був спеціальний піар–хід, оскільки саме тоді Олег Винник почав вперше виступати в Україні.

Тоді продюсер розповів адвокату, що він знайшов диск з виступами.

"Але брехня полягала в тому, що диск я не знайшов. І якби я прийшов у суд, то мені б ще присудили батрачити на Олега Винника", – згадав Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, ми писали про те, що український продюсер Ігор Кондратюк осоромив репера Потапа.

Раніше ми розповідали про те, що відомий продюсер Ігор Кондратюк висловився про українських зірок в росії.

Також ми повідомляли про те, де український співак Олег Винник бере гроші на життя в Німеччині.

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