Либо дроны, либо сериалы: продюсер Игорь Кондратюк жестко прошелся по Минкульту

Украинский продюсер Игорь Кондратюк. Фото: Facebook

Украинский продюсер Игорь Кондратюк обращается к своему коллеге Юрию Горбунову, чтобы тот отказался от средств, предоставленных на создание нового сериала.

Об этом говорится в его видеообращении к Горбунову и Минкульту, которое он обнародовал в своем Twitter.

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Обращение Кондратюка

По данным портала закупок "Прозорро", 18 июля студия Горбунова "Прототип продакшен" и ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" подписали соглашение о создании сериала "СМТ Ингулец". На работу над сериалом было выделено 33 млн грн средств из госбюджета. Это изрядно возмутило продюсера.

"Сегодня появилось две новости: одна — это Сергей Притула и его фонд объявили новый сбор для разведчиков Министерства обороны на 120 млн грн, а другая новость — это то, что государство выделяет 33 млн грн на производство сериала "СМТ Ингулец" продакшена, который возглавляет мой добрый коллега Юрий Горбунов. У меня немножко разрывает бошку", – сказал Кондратюк.

Он добавил, что на фронте сейчас не хватает вооружения, а люди стали меньше донатить.

"На черта сейчас использовать государственные 33 млн, когда в стране не хватает дронов и средств для борьбы с дронами россии? Зачем? Я обращаюсь публично, потому что знаю, что ты не шантажом взял эти деньги, их тебе выделили. И может это видео услышат те , что тебе их выделили. Может, у них хоть что-нибудь сработает", — заявил продюсер.

Выбор у нас прост: либо дроны, либо – сериалы. Но сериалы рашистов не убьют! 😡 pic.twitter.com/WrOJiTBJ39 — Igor Kondratiuk (@IgorVKondratiuk) Июль 19, 2023

Юрий Горбунов пока ничего на это не ответил. Также остается неизвестным ответ Минкульта.

Напомним, 19 июля, благотворительный фонд Сергея Притулы объявил новый мегазбор для спецназовцев ГУР. Люди в комментариях начали возмущаться, что украинцы помогают военным, пока власти делают скандальные закупки. К примеру, 3 млн грн потратили на барабаны, сковороды и профессиональные овощерезки для укрытия в Киеве, а 12 млн грн — на ремонт брусчатки на улице Богдана Хмельницкого.