Соліст гурту Maroon 5 Адам Левін став багатодітним батьком

Фронтмен гурту Maroon 5 Адам Левін з дружиною, супермоделлю Бехаті Прінслу

Наприкінці минулого року фронтмен американського гурту Maroon 5 Адам Левін потрапив в гучний скандал через зради своїй вагітній дружині, намібійській супермоделі Бехаті Прінслу. Музикант публічно вибачився. Втім, зіркова парочка не поділилась радісною новиною про народження третьої дитини.

За них це зробило джерело з зіркового оточення, пише видання People.

Деталі

Достовірне джерело додало, що у Бехаті та Адама все чудово, а їхні дочки у захваті від того, що стали старшими сестрами. Стать та ім'я дитини поки не розкриваються.

"Після осінньої драми Адам дійсно намагався зосередитися лише на своїй сім’ї. Він був дуже збентежений і каявся. Вона та Адам почуваються чудово. Вони дуже раді новій дитині", — підсумував він/вона.

Втім, зупинятися схоже багатодітна парочка не планує.

"Ми завжди знали, що хочемо ще одного. Так що я думаю, за ті два роки, коли я мав двох дітей віком до двох років, я просто думав: "Навіть не думай про ще одну дитину!". Але насправді я хочу п'ятьох дітей", — говорив напередодні Левін в одному з інтерв'ю.

Восени минулого року фронтмен Maroon 5 опинився в центрі скандалу: п'ять жінок заявили, що музикант фліртував з ними у соцмережах. А одна розповіла, що зустрічалася з ним і в житті. Крім того, за словами блогерки Самнер Строу, Адам хотів назвати новонароджену дитину на її честь.

Левін тоді публічно попросив вибачення і заявив, що не повинен був так говорити ні з ким, крім своєї дружини. Ця історія викликала великий суспільний резонанс. Музиканта розкритикувала, зокрема, модель Емілі Ратаковські. Сама Бехаті Прінслу історію так і не прокоментувала, до розлучення пари скандал також не призвів: згодом їх помітили на пляжі разом з дітьми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини. Також ми писали, що американська світська левиця Періс Гілтон вперше стала матір'ю: дитину народила інша жінка.