Солист группы Maroon 5 Адам Левин стал многодетным отцом

Фронтмен группы Maroon 5 Адам Левин с женой, супермоделью Бехати Принслу

В конце прошлого года фронтмен американской группы Maroon 5 Адам Левин попал в громкий скандал из-за измен своей беременной жене, намибийской супермодели Бехати Принслу. Музыкант публично извинился. Впрочем, звездная парочка не поделилась радостной новостью о рождении третьего ребенка.

За них это сделал источник из звездного окружения, пишет издание People.

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Достоверный источник добавил, что у Бехати и Адама все прекрасно, а их дочери в восторге от того, что стали старшими сестрами. Пол и имя ребенка пока не раскрываются.

"После осенней драмы Адам действительно пытался сосредоточиться только на своей семье. Он был очень смущен и каялся. Она и Адам чувствуют себя прекрасно. Они очень рады новому ребенку", — подытожил он.

Впрочем, останавливаться многодетная парочка, похоже, не планирует.

"Мы всегда знали, что хотим еще одного. Так что я думаю, за те два года, когда у меня было двое детей в возрасте до двух лет, я просто думал: "Даже не думай о еще одном ребенке!". Но на самом деле я хочу пятерых детей", — говорил накануне Левин в одном из интервью.

Осенью прошлого года фронтмен Maroon 5 оказался в центре скандала: пять женщин заявили, что музыкант флиртовал с ними в соцсетях. А одна рассказала, что встречалась с ним и в жизни. Кроме того, по словам блогерши Самнер Строу, Адам хотел назвать новорожденного ребенка в его честь.

Левин тогда публично извинился и заявил, что не должен был так говорить ни с кем, кроме своей жены. Эта история вызвала большой публичный резонанс. Музыканта подвергла критике модель Эмили Ратаковски. Сама Бехати Принслу историю так и не прокомментировала, к разводу пары скандал тоже не привел: впоследствии их заметили на пляже вместе с детьми.

Напомним, ранее мы писали, что певица Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка. Также мы писали, что американская светская львица Пэрис Хилтон впервые стала матерью: ребенка родила другая женщина.