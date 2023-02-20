Адель та Ед Ширан відмовилися виступати на коронації Чарльза III
Вже на початку травня у Вестмінстерському абатстві (Лондон, Велика Британія) відбудеться коронація Чарльза III. Підготовка до цієї події йде повним ходом. Наступного дня, 7 травня, заплановані концерт та світлове шоу у Віндзорському замку. Участь в якому братимуть відомі виконавці.
Втім, Адель та Ед Ширан вже відмовили королю, повідомляє видання Daily Mail.
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Чарльз III особисто склав список артистів, яких хотів би бачити на заході, і був вкрай засмучений відмовами, що надійшли. За день до передбачуваного виступу у Віндзорському замку в Еда Ширана запланував концерт у Техасі (США), і він просто не встигне повернутися вчасно до Великої Британії. Про причину відмови Адель поки що точно невідомо.
Переговори з іншими артистами зі списку поки що тривають. Цілком можливо, у короля зможе виступити Гаррі Стайлс. Також практично досягнуто домовленості про участь у концерті Лайонела Річі та Spice Girls. Втім, у випадку з популярним гьорлзбендом, поки що неясно, чи приєднається до нього дизайнерка Вікторія Бекхем.
Нагадаємо, раніше ми писали, що заради коронації Чарльза III голлівудський актор Том Круз поставить на паузу зйомки нової частини фільму "Місія нездійсненна".