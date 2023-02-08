Заради Чарльза III Том Круз поставить на паузу зйомки фільму Місія нездійснена-8

Заради Чарльза III Том Круз поставить на паузу зйомки нової частини фільму "Місія нездійсненна"
Робота над восьмою частиною шпигунського бойовика "Місія нездійсненна" йде повним ходом. Головну роль незмінно виконає американський актор Том Круз, який вже давно виступає й продюсером франшизи. Втім, заради короля Чарльза III кінозірка призупинить зйомки на початку травня.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
-
Скільки російських генералів загинуло на війні в Україні: дані розвідки Японії
-
Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо
-
В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись
-
Голова Європарламенту зробила заяву щодо надання Україні літаків: деталі
-
Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт
-
Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян
-
Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці
-
Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі
-
Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі
-
Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція
Деталі
60-річний актор часто приїздить до Великої Британії та спілкується з елітою Сполученого Королівства. То ж ще минулого року Том Круз позначив в календарі перші дні травня.
"Том був запрошений на коронацію короля. Це надзвичайно престижна подія, а Круз — справжній рояліст. До того ж він тепер близький з принцом Вільямом і Кейт. Том сказав босам кіностудії призупинити роботу над "Місія нездійсненна" на вихідні, присвячені коронації, щоб переконатися, що він зможе бути присутнім", — повідомило виданню джерело.
Минулого року голлівудський актор особисто супроводжував принца та принцесу Уельських на прем'єрі свого фільму "Топ Ґан: Меверік".
Відзначимо, що коронація Чарльза III відбудеться шостого травня у Вестмінстерському абатстві (Лондон, Велика Британія). Підготовка до цієї події йде повним ходом. Окремим питанням стоїть візит на урочистості скандальної парочки — принца Гаррі та Меган Маркл.
Розклад святкування
Субота, 6 травня: коронаційна служба у Вестмінстерському абатстві; коронаційна хода; поява на балконі Букінгемського палацу.
Неділя, 7 травня: концерт та світлове шоу у Віндзорському замку; вуличні вечірки. Це — традиційні святкування, які можуть влаштовувати мешканці окремих вулиць, чи кварталів. На них слід подавати попередні заявки, щоб поліція, якщо їх буде схвалено, могла перекрити рух.
Хто саме братиме участь у концерті у Віндзорі, поки що не відомо. Однак його організатори дали зрозуміти, що йдеться про найпопулярніших світових артистів.
Понеділок, 8 травня: додатковий вихідний, а також День допомоги (Big Help Out), в якому громадян Сполученого Королівства закликають взяти участь у волонтерських програмах.
Нагадаємо, раніше ми писали, що британський гурт Spice Girls хочуть об'єднати заради виступу на коронації Чарльза III. Також ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Чарльзом III у Лондоні.