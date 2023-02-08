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Заради Чарльза III Том Круз поставить на паузу зйомки нової частини фільму "Місія нездійсненна"

8 лютого 2023 22:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Заради Чарльза III Том Круз поставить на паузу зйомки фільму Місія нездійснена-8
Том Круз поставить на паузу зйомки фільму "Місія нездійсненна-8"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Робота над восьмою частиною шпигунського бойовика "Місія нездійсненна" йде повним ходом. Головну роль незмінно виконає американський актор Том Круз, який вже давно виступає й продюсером франшизи. Втім, заради короля Чарльза III кінозірка призупинить зйомки на початку травня.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Деталі 

60-річний актор часто приїздить до Великої Британії та спілкується з елітою Сполученого Королівства. То ж ще минулого року Том Круз позначив в календарі перші дні травня.

"Том був запрошений на коронацію короля. Це надзвичайно престижна подія, а Круз — справжній рояліст. До того ж він тепер близький з принцом Вільямом і Кейт. Том сказав босам кіностудії призупинити роботу над "Місія нездійсненна" на вихідні, присвячені коронації, щоб переконатися, що він зможе бути присутнім", — повідомило виданню джерело.

Минулого року голлівудський актор особисто супроводжував принца та принцесу Уельських на прем'єрі свого фільму "Топ Ґан: Меверік". 

Відзначимо, що коронація Чарльза III  відбудеться шостого травня у Вестмінстерському абатстві (Лондон, Велика Британія). Підготовка до цієї події йде повним ходом. Окремим питанням стоїть візит на урочистості скандальної парочки — принца Гаррі та Меган Маркл. 

Розклад святкування

Субота, 6 травня: коронаційна служба у Вестмінстерському абатстві; коронаційна хода; поява на балконі Букінгемського палацу.

Неділя, 7 травня: концерт та світлове шоу у Віндзорському замку; вуличні вечірки. Це — традиційні святкування, які можуть влаштовувати мешканці окремих вулиць, чи кварталів. На них слід подавати попередні заявки, щоб поліція, якщо їх буде схвалено, могла перекрити рух.

Хто саме братиме участь у концерті у Віндзорі, поки що не відомо. Однак його організатори дали зрозуміти, що йдеться про найпопулярніших світових артистів.

Понеділок, 8 травня: додатковий вихідний, а також День допомоги (Big Help Out), в якому громадян Сполученого Королівства закликають взяти участь у волонтерських програмах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що британський гурт Spice Girls хочуть об'єднати заради виступу на коронації Чарльза III. Також ми розповідали, що  Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Чарльзом III у Лондоні.

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