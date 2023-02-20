Адель и Эд Ширан отказались выступать на коронации Чарльза III
Уже в начале мая в Вестминстерском аббатстве (Лондон, Великобритания) состоится коронация Чарльза III. Подготовка к этому событию идет полным ходом. На следующий день, 7 мая, запланированы концерт и световое шоу в Виндзорском замке. Участие в котором примут известные исполнители.
Впрочем, Адель и Эд Ширан уже отказали королю, сообщает издание Daily Mail.
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Чарльз III лично составил список артистов, которых хотел бы видеть на мероприятии, и был крайне расстроен поступившими отказами. За день до предполагаемого выступления в Виндзорском замке у Эда Ширана запланировал концерт в Техасе (США), и он просто не успеет вернуться вовремя в Великобританию. О причине отказа Адель пока точно неизвестно.
Переговоры с другими артистами из списка пока продолжаются. Вполне возможно, у короля сможет выступить Гарри Стайлс. Также практически достигнута договоренность об участии в концерте Лайонела Ричи и Spice Girls. Впрочем, в случае с популярным гёрлз-бендом пока неясно, присоединится ли к нему дизайнер Виктория Бекхэм.
Напомним, ранее мы писали, что ради коронации Чарльза III голливудский актер Том Круз поставит на паузу съемки новой части фильма "Миссия невыполнима".