Схудла Крістіна Агілера відповіла хейтерам

Американська співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/

Американська співачка Крістіна Агілера відреагувала на критику хейтерів. Користувачі соцмереж звинувачують її в тому, що вона схудла завдяки препарату для діабетиків "Оземпік".

Відповідні коментарі вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Агілера про схуднення

Зірка відповіла хейтерам, які ставили під сумнів те, що співачка схудла завдяки власним зусиллям. Артистка змонтувала відео зі скриншотів коментарів про свою зовнішність — від похвали до критики. Також виконавиця показала вирізки із концертних виступів та турів у 2024 році.

Артистка звернулась до шанувальників та закликала їх не звертати увагу на слова інших, а завжди слідувати своїм цілям та мріям. Зірка підкреслила, що завжди знайдуться ті, хто буде вас критикувати, проте цей негатив не повинен впливати на ваші дії та рішення.

"Це нагадування кожному, що ви — ВЛАСНИЙ Оповідач історії свого життя. Ніхто інший не має права диктувати, ким ви є. Ніхто не має обов'язку щось пояснювати. Нічого не дається легко і ніхто не є досконалим. Всі будуть засуджувати тебе. Незалежно від того, ЩО ти робиш, чи ні", — написала співачка.

Нагадаємо, раніше співачка стала обличчям однієї з мереж спортклубів. А також зірка похизувалася стрункими вигинами у обтислій сукні.