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Агилера отреагировала на слухи о похудении на Оземпике

1 января 2025 14:38
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Похудевшая Кристина Агилера ответила хейтерам
Американская певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Американская певица Кристина Агилера отреагировала на критику хейтеров. Пользователи соцсетей обвиняют ее в том, что она похудела благодаря препарату для диабетиков "Оземпик".

Соответствующие комментарии она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Звезда ответила хейтерам, которые подвергали сомнению то, что певица похудела благодаря собственным усилиям. Артистка смонтировала видео из скриншотов комментариев о своей внешности — от похвалы до критики. Также исполнительница показала вырезки из концертных выступлений и туров в 2024 году.

Артистка обратилась к поклонникам и призвала их не обращать внимание на слова других, а всегда следовать своим целям и мечтам. Звезда подчеркнула, что всегда найдутся те, кто будет вас критиковать, однако этот негатив не должен влиять на ваши действия и решения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Christina Aguilera (@xtina)

"Это напоминание каждому, что вы — СОБСТВЕННЫЙ Рассказчик истории своей жизни. Никто другой не имеет права диктовать, кем вы являетесь. Никто не должен ничего объяснять. Ничего не дается легко и никто не совершенен. Все будут осуждать тебя. Независимо от того, ЧТО ты делаешь или нет", — написала певица.

Напомним, ранее певица стала лицом одной из сетей спортклубов. А также звезда похвасталась стройными изгибами в облегающем платье.

соцсети Кристина Агилера похудение хейт Новый год 2025

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