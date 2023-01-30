Джеймс Мартін, актор фільму з премії Оскар, й надалі працює в кав'ярні та ресторані

Британський актор Джеймс Мартін мріє зустріти на премії "Оскар" своїх кумирів

Нещодавно американська академія кінематографічних мистецтв та наук оголосила номінантів премії "Оскар-2023". На перемогу в категорії "Найкращий короткометражний фільм" претендує стрічка "Ірландське прощання".

Про життя одного з акторів фільму пише видання Daily Mail.

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Джеймс Мартін живе з синдромом Дауна. Втім, це аж ніяк не завадило йому не тільки зіграти в кіно, але й отримати роботу у сфері обслуговування. Джеймс працює у кав’ярні Starbucks та кухарем у ресторані Scalini’s. 30-річний хлопець вже став справжньою зіркою у столиці Північної Ірландії, Белфасті.

"Я допомагаю всім клієнтам і роблять це вже давно. Мені приємно. Можу приготувати часниковий хліб, фрикадельки, салати, мідії, чипси тощо", — розповів Мартін.

Джеймс підкреслив, що будь-яка людина може стати актором і неважливо, чи має вона синдром Дауна, чи ні. Мартін зізнався, що його часто плутають з 38-річним актором Томмі Джессопом ("Спускаючись з гори", "За обов'язком служби"), який вважається першим професійним актором із синдромом Дауна.

"Я б із задоволенням зустрівся з Томмі знову, попрацював і дізнався краще. І було б дуже приємно, якби саме він вручив мені "Оскар", — сказав Мартін.

Молодому актору виповниться 31 рік на премії "Оскар". Церемонія відбудеться 12 березня (вночі 13 березня за українським часом) у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). У свій день народження Джеймс Мартін хотів би провести вечірку з ірландським актором Коліном Фарреллом (номінований в категорії "Найкраща чоловіча роль"), а також зустрітися зі своїм кумиром — Робертом Де Ніро.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український фільм про дітей, які живуть біля лінії фронту, "Будинок зі скалок", номіновано на премію "Оскар".