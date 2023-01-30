Джеймс Мартин, актер фильма с премии Оскар, продолжает работать в кафе и ресторане

Актер фильма, номинированного на "Оскар", продолжает работать в кафе
Недавно американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов премии "Оскар-2023". На победу в категории "Лучший короткометражный фильм" претендует фильм "Ирландское прощание".
О жизни одного из актеров фильма пишет издание Daily Mail.
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Джеймс Мартин живет с синдромом Дауна. Впрочем, это никак не помешало ему не только сыграть в кино, но и получить работу в сфере обслуживания. Джеймс работает в кафе Starbucks и поваром в ресторане Scalini's. 30-летний парень уже стал настоящей звездой в столице Северной Ирландии, Белфасте.
"Я помогаю всем клиентам и делаю это уже давно. Мне приятно. Могу приготовить чесночный хлеб, фрикадельки, салаты, мидии, чипсы и тому подобное", — рассказал Мартин.
Джеймс подчеркнул, что любой человек может стать актером и неважно, имеет ли он синдром Дауна или нет. Мартин признался, что его часто путают с 38-летним актером Томми Джессопом ("Спускаясь с горы", "По долгу службы"), считающимся первым профессиональным актером с синдромом Дауна.
"Я бы с удовольствием встретился с Томми снова, поработал и узнал лучше. И было бы очень приятно, если бы именно он вручил мне "Оскар", — сказал Мартин.
Молодому актеру исполнится 31 год на премии "Оскар". Церемония состоится 12 марта (ночью 13 марта по украинскому времени) в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). В свой день рождения Джеймс Мартин хотел бы провести вечеринку с ирландским актером Колином Фарреллом (номинирован в категории "Лучшая мужская роль"), а также встретиться со своим кумиром Робертом Де Ниро.
Напомним, ранее мы писали, что украинский фильм о детях, живущих у линии фронта, "Дом из заноз", номинирован на премию "Оскар".