Актор Марк Гемілл поспілкувався з українськими захисниками: деталі

Американський актор Марк Гемілл. Фото: google.com

Американський актор Марк Гемілл, відомий за роллю джедая Люка Скайвокера, провів онлайн-зустріч із захисниками України. Амбасадор UNITED24 послухав історії військових, обговорив їхню потребу в дронах, зокрема, розвідниках RQ‑35 Heidrun, на які він збирає кошти, та висловив бажання приїхати в Україну після завершення війни.

Про це повідомляє United24.

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"Для мене честь зустрітися з вами. Я граю воїна у кіно, а ви справжні герої справжньої війни. Ми з нетерпінням чекаємо вашої перемоги якомога швидше, але ми будемо з вами стільки, скільки потрібно. Навіть коли я просуваю якийсь фільм, то завжди згадую, що працюю, аби в будь-який спосіб допомогти українцям перемогти у війні. І ми перемагаємо. Ви перемагаєте. Не сумнівайтеся в цьому ні секунди. Всі казали, що Україна впаде за чотири дні. Пам'ятаєте? Але ви довели всьому світу — Україну зачіпати не варто", — сказав Гемілл.

Американський актор продовжує збір на дрони-розвідники RQ‑35 Heidrun. Він зібрав уже понад 705 000 доларів. Під час розмови українські бійці висловили вдячність Марку за допомогу та наголосили, що розвідувальні дрони дозволяють зберегти життя не лише військовим, але й цивільним.

На зустрічі були представники 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка, 45-ї окремої артилерійської бригади, аеророзвідки 98-го батальйону, 47-ї бригади "Маґура", 21-го окремого батальйону "Сармат", 25-ї окремої повітряної десантної бригади, спецпідрозділу "Омега", 120-го розвідувального батальйону та 93-ї бригади "Холодний Яр".

"Мій перший дрон — DJI Mavic. Перше відео, яке я зняв на ньому, — медовий місяць із дружиною на острові Шрі-Ланка. А останнє — як російські колони вторглися в моє місто Ірпінь. Але це останнє відео насправді дуже змінило бій… У ворога не було безпілотника. Вони не знали, що на нашій позиції лише 30 людей. З їхнього боку було близько 26 одиниць бронетехніки та близько 200 піхотинців. І вони зупинилися після першої охопленої вогнем машини. Вони не знали, скільки нас там. Якби знали, то, ймовірно, просувалися б далі, але вони цього не зробили. Тому що в нас був дрон, а у них — ні. Тож я хотів би сказати вам дякую. З вашою допомогою ми будемо отримувати все досконаліші дрони", — розповів військовий з позивним "Ромашка".

Серед військових, присутніх на зустрічі, було чимало фанів саги "Зоряні війни". Актор зауважив, що його герой не мав якихось особливих навичок, а був просто хлопцем із ферми, але за покликом серця він робив правильні речі не для себе, а для людей. За словами Гемміла, не так складно побачити паралелі між українцями як повстанцями та Росією як імперією зла.

"Я б залюбки відвідав Україну, коли закінчиться війна, щоб побачити, як ви повернетесь до нормального життя і знову будете щасливі", — додав актор.

Нагадаємо, наприкінці січня цього року Президент України Володимир Зеленський поспілкувався відеозв’язком з американським кантрі-співаком Бредом Пейслі, та подякував йому за підтримку українського народу на тлі постійних атак зі сторони Росії. Багаторазовий володар премії "Греммі" став амбасадором фандрайзингової платформи UNITED24. В середу, 12 квітня, Бреда помітили в столиці України.