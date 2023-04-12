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Володар "Греммі", який знайомий з Зеленським, заспівав "Червону руту" в центрі столиці

12 квітня 2023 15:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Володар "Греммі", який знайомий з Зеленським, заспівав "Червону руту" в центрі столиці
Американський кантрі-співак Бред Пейслі. Фото: holler.country
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці січня цього року Президент України Володимир Зеленський поспілкувався відеозв’язком з американським кантрі-співаком Бредом Пейслі, та подякував йому за підтримку українського народу на фоні постійних атак зі сторони росії. Багаторазовий володар премії "Греммі" став амбасадором фандрайзингової платформи UNITED24. В середу, 12 квітня, Бреда помітили в столиці України. 

Про це у своєму Facebook повідомив блогер Олексій Мочалов. 

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Легендарний музикант прогулявся центром столиці. Його бачили біля станції метро Площа Льва Товстого, а також на Михайлівській площі. Бреда супроводжували фотокореспонденти, а також випадкові перехожі. Попри дощ та неприємну погоду Пейслі зіграв кілька композицій зі свого репертуару. А також потішив українців виконанням пісні "Червона рута". 

50-річний артист залюбки спілкувався з киянами та гостями столиці. Та приймав від них подарунки. Детальні подробиці зіркового візиту в Україну поки не відомі. 

Бред Пейслі спілкується з киянами. Фото: Facebook/alex.mochanov
Бред Пейслі приймає подарунки від українців. Фото: Facebook/alex.mochanov

"Звідси Пейслі повезе не лише відео та гітару. Враження. Відчуття. Розуміння. Впевненість у тому, що ми на правильній світлій стороні. І що ми переможемо і повернемося до нормального мирного життя. Не одразу й не всі, але у всіх немає іншого шляху. І ми знаємо, яку ціну за це сплачуємо", — написав Олексій Мочалов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтмен британського гурту Bring Me the Horizon, Олівер Сайкс, записав зворушливе відео до українців. Також ми розповідали, що зірка "Вікінгів" Кетрін Винник стала амбасадоркою фандрайзингової платформи UNITED24.

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