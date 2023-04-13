Актер Марк Хэмилл пообщался с украинскими защитниками: детали

Американский актер Марк Хэмилл. Фото: google.com

Американский актер Марк Хэмилл, известный по роли джедая Люка Скайвокера, провел онлайн-встречу с защитниками Украины. Посол UNITED24 послушал истории военных, обсудил их потребность в дронах, в частности разведчиках RQ‑35 Heidrun, на которые он собирает средства, и выразил желание приехать в Украину после завершения войны.

Об этом сообщает United24.

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"Для меня честь встретиться с вами. Я играю воина в кино, а вы настоящие герои настоящей войны. Мы с нетерпением ждем вашей победы как можно скорее, но мы будем с вами столько, сколько нужно. Даже когда я продвигаю какой-нибудь фильм, то всегда вспоминаю, что работаю, чтобы любым способом помочь украинцам победить в войне. И мы побеждаем. Вы побеждаете. Не сомневайтесь в этом ни секунды. Все говорили, что Украина упадет за четыре дня. Помните? Но вы доказали всему миру. Украину затрагивать не стоит", — сказал Хэмилл.

Американский актер продолжает сбор на дроны-разведчики RQ-35 Heidrun. Он собрал уже более 705 000 долларов. Во время разговора украинские бойцы выразили благодарность Марку за помощь и отметили, что разведывательные дроны позволяют сохранить жизнь не только военным, но и гражданским.

На встрече были представители 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко, 45-й отдельной артиллерийской бригады, аэроразведки 98-го батальона, 47-й бригады "Магура", 21-го отдельного батальона "Сармат", 25-й бригады, спецподразделения "Омега", 120-го разведывательного батальона и 93-й бригады "Холодный Яр".

"Мой первый дрон — DJI Mavic. Первое видео, которое я снял на нем, — медовый месяц с женой на острове Шри-Ланка. А последнее — как российские колонны вторглись в мой город Ирпень. Но это последнее видео на самом деле очень изменило бой... У врага не было беспилотника. Они не знали, что на нашей позиции всего 30 человек. С их стороны было около 26 единиц бронетехники и около 200 пехотинцев. И они остановились после первой охваченной огнем машины. Они не знали, сколько нас там. Если бы знали, то, вероятно, продвигались бы дальше, но они этого не сделали. Потому что у нас был дрон, а у них — нет. Поэтому я хотел бы сказать вам спасибо. С вашей помощью мы будем получать все более совершенные дроны", — рассказал военный из позывным "Ромашка".

Среди военных, присутствовавших на встрече, было немало фанов саги "Звездные войны". Актер заметил, что его герой не имел каких-то особых навыков, а был просто парнем с фермы, но по зову сердца он делал правильные вещи не для себя, а для людей. По словам Хэмилла, не так сложно увидеть параллели между украинцами как повстанцами и Россией как империей зла.

"Я бы охотно посетил Украину, когда закончится война, чтобы увидеть, как вы вернетесь к нормальной жизни и снова будете счастливы", — добавил актер.

Напомним, в конце января этого года Президент Украины Владимир Зеленский пообщался видеосвязью с американским кантри-певцом Брэдом Пейсли, и поблагодарил его за поддержку украинского народа на фоне постоянных атак со стороны России. Многократный обладатель премии "Грэмми" стал послом фандрайзинговой платформы UNITED24. В среду, 12 апреля, Брэд был замечен в столице Украины.