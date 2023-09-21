Що змусило Тараса Цимбалюка зніматися в Росії – маловідомі факти про актора

Український актор Тарас Цимбалюк під час інтерв'ю Маші Єфросиніній. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український актор і герой багатьох телесеріалів Тарас Цимбалюк дав відверте інтерв’ю ведучій Маші Єфросиніній. Під час спілкування з нею популярний артист розповів про свою акторську кар’єру і пояснив, чому він одного разу знімався у Росії.

Про це Тарас Цимбалюк розповів під час інтерв’ю Маші Єфросиніній в YouTube.

Читайте також:

Зйомки в Росії

Актор пояснив, що коли він ще не був таким популярним, в Україні знімали не так багато своїх проєктів, а головні ролі дуже часто отримували російські артисти. Тому Тарасові доводилося заробляти у тому місці, де було більше можливостей.

З юних років Тарас Цимбалюк хотів бути актором, зніматися в різних кіно і мати гарний заробіток. Коли на майданчиках не вистачало роботи, він працював у театрі, де в нього заробітна плата становила 1500 гривень на місяць.

Український актор Тарас Цимбалюк на інтерв'ю у Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з YouTube

Втім, цих грошей не вистачало, адже на квартиру Тарас витрачав тоді приблизно дві тисячі гривень. Згодом заради грошей він вирішив попрацювати з російськими артистами, але тепер він про це дуже шкодує.

"Якісь би зашквари забрав. Я не кажу, що відмовився б від російських серіалів, у яких знімався виключно за гроші, але скасував би багато що. Кліп "Ленінграду", наприклад. Я з дуже патріотичної сімʼї... Ми постійно з татом на ці теми говоримо. Я кажу, що не знімаються українські фільми. З 2006 року і до закінчення свого навчання я бачив тільки кастинг на фільм "Поводир", — згадує український актор.

Також він розповів Маші Єфросиніній, як важко було виживати його батькам, адже вони могли по два роки не отримувати зарплату на заводі. Саме через це Тарас Цимбалюк знімався протягом багатьох років у російських кіно.

Хто такий Тарас Цимбалюк

Український актор народився на Черкащині у сім’ї викладачів і закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого за спеціальністю "актор драматичного театру та кіно".

Свою популярність Тарас отримав завдяки грі у таких кінострічках, як:

"Чорний ворон"

"Спіймати Кайдаша"

У 2020 році він також взяв участь у відомому танцювальному шоу "Танці з зірками".

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український актор Тарас Цимбалюк вперше зізнався, що отримав повістку з військкомату.

Раніше ми розповідали про те, що актор Тарас Цимбалюк показав себе у незвичному образі.

Також ми повідомляли про те, що український актор Тарас Цимбалюк розповів про своє розлучення.