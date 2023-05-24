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Тарас Цимбалюк романтично привітав кохану у казковому Львові

24 травня 2023 15:44
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Зірка Спіймати Кайдаша Тарас Цимбалюк романтично привітав кохану у казковому Львові
Актор Тарас Цимбалюк з коханою. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк влаштував коханій романтичні вихідні. Знаменитість відсвяткував з нареченою її день народження у Львові.

Фото пара опублікувала у Instagram.

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Тарас Цимбалюк ніжно привітав з днем народження свою дівчину Світлану Готочкіну. Пара вирушила у романтичну подорож на кілька днів.

Тарас Цимбалюк з коханою. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/
Тарас Цимбалюк з коханою. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

"З днем народження, моя дівчинка! Безмежна подяка тобі, що одного дня ти увірвалась в моє життя і повністю його перевернула! P.S. Решту — прошепчу сьогодні на вушко", — написав на своїй сторінці у соціальній мережі Тарас.

Сама Світлана поділилася з фоловерами відео, на якому снідає з коханим на балконі готелю у центрі Львова. Також дівчина заінтригувала підписників вмістом маленької коробочки, яку їй вручив Тарас Цимбалюк у її день народження.

Наречена Тарас Цимбалюка приймає подарунки. Фото: instagram.com/got.sveta
Тарас Цимбалюк вирушив з нареченою у романтичну подорож до Львова. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/
Наречена Тарас Цимбалюка зайнтригувала підписників його подарунком. Фото: instagram.com/got.sveta
Наречена Тарас Цимбалюка зайнтригувала підписників його подарунком. Фото: instagram.com/got.sveta

Минулого року актор розлучився з дизайнеркою Тіною. Тарас розповів у сторіс, що "аби лишитися щасливими, вони мусять обрати окремі дороги". Це був другий шлюб актора. Вперше він одружився із однокурсницею Ангеліною, але шлюб протримався лише півтора року. Потім актор зрозумів, що поквапився з одруженням.

Нагадаємо, блогерка Даша Квіткова вирушила у відпустку в Маямі. Зірка порадувала фоловерів черговою відвертою фотосесію.

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