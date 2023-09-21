Что заставило Тараса Цымбалюка сниматься в России – малоизвестные факты об актере

Украинский актер Тарас Цымбалюк во время интервью Маше Ефросининой. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский актер и герой многих телесериалов Тарас Цымбалюк дал откровенное интервью ведущей Маше Ефросининой. Во время общения с ней популярный артист рассказал про свою актерскую карьеру и объяснил, почему он однажды снимался в России.

Об этом Тарас Цымбалюк рассказал во время интервью Маше Ефросининой в YouTube.

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Актер объяснил, что когда он еще не был так популярен, в Украине снимали не так много своих проектов, а главные роли очень часто получали российские артисты. Поэтому Тарасу приходилось зарабатывать в том месте, где было больше возможностей.

С юных лет Тарас Цымбалюк хотел быть актером, сниматься в разных кино и иметь хороший заработок. Когда на площадках не хватало работы, он работал в театре, где у него заработная плата составляла 1500 гривен в месяц.

Украинский актер Тарас Цымбалюк на интервью у Маши Ефросининой. Фото: скриншот с YouTube

Впрочем, этих денег не хватало, ведь на квартиру Тарас тратил тогда около двух тысяч гривен. Впоследствии ради денег он решил поработать с российскими артистами, но теперь об этом очень сожалеет.

"Какие бы зашквары забрал. Я не говорю, что отказался бы от российских сериалов, у которых снимался исключительно за деньги, но отменил бы многое. Клип "Ленинграда", например. Я из очень патриотической семьи... Мы постоянно с папой на эти темы говорим. Я говорю, что не снимаются украинские фильмы. С 2006 года и до окончания своей учебы я видел только кастинг на фильм "Поводырь", — вспоминает украинский актер.

Также он рассказал Маше Ефросининой, как трудно было выживать его родителям, ведь они могли по два года не получать зарплату на заводе. Именно поэтому Тарас Цымбалюк снимался на протяжении многих лет в российских кино.

Кто такой Тарас Цымбалюк

Украинский актер родился в Черкасской области в семье преподавателей и окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого по специальности "актер драматического театра и кино".

Свою популярность Тарас получил благодаря игре в таких кинолентах, как:

"Чорний ворон"

"Спіймати Кайдаша"

В 2020 году он также принял участие в известном танцевальном шоу "Танцы со звездами".

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