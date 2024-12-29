Максим Девізоров назвав колишню Світлану Гордієнко "гнилим яблуком"

Експодружжя акторів Максима Девізорова та Світлани Гордієнко. Фото: Instagram/libkos

Відомий український актор та військовослужбовець Максим Девізоров прокоментував своє розлучення з акторкою Світланою Гордієнко. Також зізнався, чи готовий до нових стосунків.

Деталями поділився в інтерв'ю Oboz.ua.

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Зірка "Перших ластівок" Максим Девізоров різко висловився про шлюб із колегою Світланою Гордієнко, яка майже одразу після розлучення народила дитину від іншого.

Військовий вважає, що на його шляху трапилась не та людина і зараз вони абсолютно не спілкуються.

"Я скажу одним реченням, і більше ми не будемо про це говорити, добре? Просто не та людина зустрілася на моєму шляху. Гниле яблуко. Ось і вся причина. Стосунків ми наразі не підтримуємо ніяких — це для мене не має сенсу", — висловився актор.

Серце Максима Девізорова вільне, однак він не прагне знову поринути у стосунки.

Нагадаємо, Максим Девізоров та Світлана Гордієнко одружились у травні 2022 року. Минуло кілька місяців і акторка різко заявила, що вони більше не разом. Гордієнко зазначала, що тепер її можуть назвати "егоїстичною та жорстокою", однак в них різні поняття слова "сім'я". У серпні акторка народила первістка і батьком виявився не колишній чоловік. Пліткують, що це може бути актор Роман Соболевський.

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