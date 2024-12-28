Юлія Верба пояснила, чому досі не вийшла заміж за батька своєї дитини

Юлія Верба з нареченим та донькою. Фото: instagram.com/verbaaa

Блогерка Юлія Верба після заручин зі своїм коханим Костянтином та народженням у них донечки Рози досі не зіграла весілля. Зірка соцмереж зізналася, що не планує виходити заміж.

Неочікувану заяву блогерка зробила у своєму Telegram-каналі.

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21-річна знаменитість розповіла, що її донечка Роза носить не її прізвище, а батька. Юлія зазналася, що через рік після заручин та і не наважилася офіційно одружитися зі своїм обранцем.

"Ми не розписані, не в шлюбі. Тому прізвище в мене моє. А Розочка має татове прізвище. Тобто Костіне. Громадянський шлюб. Одружуватись не плануємо. Знаю, що для багатьох це шок. Я не хочу міняти документи ніякі. Хоча колись була впевнена, що візьму прізвище чоловіка і буду ніби "за ним". Бачите, все змінюється. За 5 років, може, знову по-іншому буду думати. Просто, на мою думку, офіційний момент не грає ніякої ролі. Люди або щасливі разом, або ні. Або люблять одне одного, або ні. І, на жаль, розписи, шлюби і тому подібне на це не можуть повпливати", — написала Верба.

Юлія Верба зі своїм обранцем. Фото: instagram.com/verbaaa

Блогерка хотіла б велике та пишне весілля, але розуміє, що під час війни це було б недоречно. Однак Юлія не впевнена, чи з часом захоче влаштувати таке свято.

"Дуже хотіла пишне весілля. Але війна. Мені здається, вона не закінчиться ніколи... Вже 11 років... А під час війни я не хочу таке весілля, я хочу цілу ніч, хочу з наметами, хотіла. В Україні. А в 30 років, наприклад, я вже не знаю чи таке захочу", — поділилася Верба.

Нагадаємо, раніше зірка "Голосу країни" повідомила, що вагітна первістком.

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