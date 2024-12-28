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Блогерка Верба пояснила, чому не хоче заміж за батька своєї дочки

28 грудня 2024 12:07
Марія Покровська - Редактор
Юлія Верба пояснила, чому досі не вийшла заміж за батька своєї дитини
Юлія Верба з нареченим та донькою. Фото: instagram.com/verbaaa
Марія Покровська - Редактор

Блогерка Юлія Верба після заручин зі своїм коханим Костянтином та народженням у них донечки Рози досі не зіграла весілля. Зірка соцмереж зізналася, що не планує виходити заміж.

Неочікувану заяву блогерка зробила у своєму Telegram-каналі.

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21-річна знаменитість розповіла, що її донечка Роза носить не її прізвище, а батька. Юлія зазналася, що через рік після заручин та і не наважилася офіційно одружитися зі своїм обранцем.

"Ми не розписані, не в шлюбі. Тому прізвище в мене моє. А Розочка має татове прізвище. Тобто Костіне. Громадянський шлюб. Одружуватись не плануємо. Знаю, що для багатьох це шок. Я не хочу міняти документи ніякі. Хоча колись була впевнена, що візьму прізвище чоловіка і буду ніби "за ним". Бачите, все змінюється. За 5 років, може, знову по-іншому буду думати. Просто, на мою думку, офіційний момент не грає ніякої ролі. Люди або щасливі разом, або ні. Або люблять одне одного, або ні. І, на жаль, розписи, шлюби і тому подібне на це не можуть повпливати", — написала Верба.

Юлія Верба зі своїм обранцем
Юлія Верба зі своїм обранцем. Фото: instagram.com/verbaaa

Блогерка хотіла б велике та пишне весілля, але розуміє, що під час війни це було б недоречно. Однак Юлія не впевнена, чи з часом захоче влаштувати таке свято.

"Дуже хотіла пишне весілля. Але війна. Мені здається, вона не закінчиться ніколи... Вже 11 років... А під час війни я не хочу таке весілля, я хочу цілу ніч, хочу з наметами, хотіла. В Україні. А в 30 років, наприклад, я вже не знаю чи таке захочу", — поділилася Верба.

Нагадаємо, раніше зірка "Голосу країни" повідомила, що вагітна первістком.

Також ми писали, що колишня дружина Кличка показала одразу трьох їхніх дітей разом.

шлюб блогери весілля українські зірки Юлія Верба

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