Максим Девизоров назвал бывшую Светлану Гордиенко "гнилым яблоком"

Экс-супруги Максим Девизоров и Светлана Гордиенко. Фото: Instagram/libkos

Известный украинский актер и военнослужащий Максим Девизоров прокомментировал свой развод с актрисой Светланой Гордиенко. Также признался, готов ли к новым отношениям.

Деталями поделился в интервью Oboz.ua.

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Звезда "Первых ласточок" Максим Девизоров резко высказался о браке с коллегой Светланой Гордиенко, которая сразу после развода родила ребенка от другого.

Военный считает, что на его пути появился не тот человек, и сейчас они совершенно не общаются.

"Я скажу одним предложением, и больше мы не будем об этом говорить, хорошо? Просто не тот человек встретился на моем пути. Гнилое яблоко. Вот и вся причина. Отношений мы пока не поддерживаем никаких — это для меня бессмысленно", — высказался актер.

Сердце Максима Девизорова свободно, однако он не стремится снова окунуться в отношения.

Напомним, Максим Девизоров и Светлана Гордиенко поженились в мае 2022 года. Прошло несколько месяцев, и актриса резко заявила, что они больше не вместе. Гордиенко отмечала, что теперь ее могут назвать "эгоистической и жестокой", однако у них разные понятия слова "семья". В августе актриса родила первенца и отцом оказался не бывший муж. Сплетничают, что это может быть актер Роман Соболевский.

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