Секрети догляду за волоссям від Демі Мур: як відростити довжину

Демі Мур. Фото: Instagram/demimoore

Розкішне довге волосся у 63 роки — для багатьох це звучить як щось із розряду фантастики або результат нескінченних і шалено дорогих процедур у салонах. Проте Демі Мур уже котрий рік поспіль доводить протилежне. Її фірмове, майже дзеркальне чорне пасмо давно стало такою ж візитівкою акторки, як і її ролі.

Головне, за словами Демі, — це правильний старт. Дбати про якість шевелюри варто починати вже з 30 років.

Як доглядати за волоссям

Будь-які маски будуть безсилими, якщо організму бракує важливих мікроелементів. Акторка багато років є прихильницею сироїдного раціону, де багато свіжих овочів, горіхів та насіння. Звісно, кидатися в крайнощі й повністю переходити на сироїдіння не потрібно, але додати в тарілку правильних продуктів точно варто.

Для того щоб волосся не сипалося і мало силу рости, йому критично необхідні залізо та цинк. Експерти з харчування радять щодня з'їдати кілька порцій свіжої зелені чи фруктів, а також не забувати про якісний білок — яйця, горіхи чи жирну рибу. Звичайний шпинат, морква та навіть якісний зелений чай чудово допомагають тримати цей баланс. Якщо ж ви дивитеся в бік вітамінних комплексів, шукайте у складі біотин, цинк, вітамін Е та ніацин — саме вони відповідають за те, щоб пасма залишалися еластичними й не ламалися.

Також Демі намагається якомога рідше мучити волосся плойками та прасочками, а якщо зйомки чи виходи у світ цього вимагають — термозахист стає законом. Але є й менш очевидні щоденні дрібниці, які сильно впливають на вигляд зачіски:

Щітка — для коренів, гребінець — для довжини. Масажні щітки потрібні насамперед для шкіри голови. Вони працюють як легкий скраб, прибирають залишки стайлінгу та розганяють кров, завдяки чому цибулини отримують більше живлення.

Обережно з вологим волоссям. Коли пасма мокрі, вони максимально крихкі й легко розтягуються та рвуться. Для розчісування довжини краще взяти гребінь із рідкими великими зубцями і працювати вже по сухому чи ледь вологому волоссю.

Як правильно мити волосся

Ми звикли мити голову за схемою "шампунь – кондиціонер – маска". Проте професійні трихологи та й сама Демі, яка обожнює антивікові відновлювальні маски, радять змінити черговість.

Маску потрібно наносити одразу після того, як ви змили шампунь. Справа в тому, що шампунь піднімає дрібні лусочки волосини, відкриваючи доступ всередину. Якщо в цей момент нанести маску, її корисні компоненти та волога проникнуть максимально глибоко. А от кондиціонер, нанесений уже після маски, спрацює як "замок" — він закриє ці лусочки й запечатає все корисне всередині.

І ще один маленький, але дієвий лайфхак наостанок: завершуйте миття голови прохолодною водою. Гаряча вода стимулює зайве виділення себуму і робить волосся пухнастим, як кульбаба. Прохолодний душ, навпаки, миттєво згладжує кутикулу, завдяки чому волосся починає неймовірно блищати на сонці без жодних додаткових спреїв.

