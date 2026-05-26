Главная Гламур Актриса Деми Мур раскрыла секрет длинных и здоровых волос

Дата публикации 26 мая 2026 16:02
Секреты ухода за волосами от Деми Мур: как отрастить длину
Деми Мур. Фото: Instagram/demimoore

Роскошные длинные волосы в 63 года — для многих это звучит как что-то из разряда фантастики или результат бесконечных и безумно дорогих процедур в салонах. Однако Деми Мур уже который год подряд доказывает обратное. Ее фирменная, почти зеркальная черная прядь давно стала такой же визитной карточкой актрисы, как и ее роли.

Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажет, как именно актриса ухаживает за волосами.

Главное, по словам Деми, — это правильный старт. Заботиться о качестве шевелюры стоит начинать уже с 30 лет.

Как ухаживать за волосами

Любые маски будут бессильными, если организму не хватает важных микроэлементов. Актриса много лет является сторонницей сыроедческого рациона, где много свежих овощей, орехов и семян. Конечно, бросаться в крайности и полностью переходить на сыроедение не нужно, но добавить в тарелку правильных продуктов точно стоит.

Для того чтобы волосы не сыпались и имели силу расти, им критически необходимы железо и цинк. Эксперты по питанию советуют ежедневно съедать несколько порций свежей зелени или фруктов, а также не забывать о качественном белке — яйцах, орехах или жирной рыбе. Обычный шпинат, морковь и даже качественный зеленый чай прекрасно помогают держать этот баланс. Если же вы смотрите в сторону витаминных комплексов, ищите в составе биотин, цинк, витамин Е и ниацин — именно они отвечают за то, чтобы пряди оставались эластичными и не ломались.

Также Деми старается как можно реже мучить волосы плойками и утюжками, а если съемки или выходы в свет этого требуют — термозащита становится законом. Но есть и менее очевидные ежедневные мелочи, которые сильно влияют на вид прически:

  • Щетка — для корней, расческа — для длины. Массажные щетки нужны прежде всего для кожи головы. Они работают как легкий скраб, убирают остатки стайлинга и разгоняют кровь, благодаря чему луковицы получают больше питания.
  • Осторожно с влажными волосами. Когда пряди мокрые, они максимально хрупкие и легко растягиваются и рвутся. Для расчесывания длины лучше взять гребень с редкими крупными зубцами и работать уже по сухим или едва влажным волосам.

Как правильно мыть волосы

Мы привыкли мыть голову по схеме "шампунь — кондиционер — маска". Однако профессиональные трихологи и сама Деми, которая обожает антивозрастные восстанавливающие маски, советуют изменить очередность.

Маску нужно наносить сразу после того, как вы смыли шампунь. Дело в том, что шампунь поднимает мелкие чешуйки волоса, открывая доступ внутрь. Если в этот момент нанести маску, ее полезные компоненты и влага проникнут максимально глубоко. А вот кондиционер, нанесенный уже после маски, сработает как "замок" — он закроет эти чешуйки и запечатает все полезное внутри.

И еще один маленький, но действенный лайфхак напоследок: завершайте мытье головы прохладной водой. Горячая вода стимулирует излишнее выделение себума и делает волосы пушистыми, как одуванчик. Прохладный душ, наоборот, мгновенно сглаживает кутикулу, благодаря чему волосы начинают невероятно блестеть на солнце без всяких дополнительных спреев.

Юлия Радар - Редактор
Юлия Радар
