Як підібрати стрижку жінці після 50: поради стилістів на 2026 рік

Стрижка для жінки 50+. Фото: magnific

Після 50 років волосся — це вже не просто частина зовнішності, а щось більше. Стрижка може миттєво підсвітити обличчя, або, навпаки, додати зайвих років. Саме тому стилісти радять відмовлятися від ідеальних укладок на користь м'якості та легкої гри кольорів.

Новини.LIVE з посиланням на Shefinds дасть кілька ідей, як оновити свій стиль так, щоб це мало дорогий, сучасний і максимально природний вигляд.

Стрижки, що омолоджують

Замість того, щоб намагатися зберегти довжину, яка часто лише обтяжує обличчя, краще придивитися до варіантів, що додають легкості.

Багатошаровість до плечей

Це золота середина. Якщо волосся стало тоншим, саме шари врятують ситуацію, створюючи ілюзію густоти. Така довжина дозволяє і зібрати волосся в охайний хвостик, і залишити його розпущеним.

Багатошарова стрижка до плечей. Фото з Instagram

Стрижка шег

Дуже хороший варіант для тих, хто не любить витрачати ранок на витягування пасом утюжком. Завдяки різній довжині пасом зачіска має об'ємний вигляд, а образ виходить трохи зухвалим та енергійним.

Стрижка шег. Фото з Instagram

Скульптурний боб

Класика, яка нікуди не зникає. Сучасний боб не має бути гострим як лезо — пасма біля обличчя повинні ніжно підкреслювати лінію щелепи та вилиць, візуально підтягуючи овал.

Стильний боб. Фото з Instagram

Кращі варіанти кольору волосся

Від монохромного фарбування краще утриматися у 2026 році. Воно підкреслює кожну зморшку.

Шоколадний відтінок

Якщо ви любите темні відтінки, обирайте насичений каштан. Додайте ледь помітні відблиски, щоб волосся виблискувало на сонці. Це додає зачісці здорового вигляду.

Полуничний беж

Це справжня знахідка. Щось середнє між блондом і теплим рудим. Такий відтінок діє як софт-бокс у фотографа: він пом’якшує риси обличчя та додає шкірі здорового рум’янцю.

Полуничний беж. Фото з Instagram

Правильний чубчик

Забудьте про густі, рівні чубчики до брів. Сьогодні в тренді легкість. Напівпрозорі пасма, через які видно чоло, мають набагато елегантніший вигляд. Вони делікатно приховують вікові нюанси в зоні очей, але не перевантажують образ.

Найголовніше сьогодні — це те, наскільки комфортно ви почуваєтеся з новою зачіскою. Трохи текстуруючого спрею та зусиль — і ваш образ буде мати особливий вигляд.

