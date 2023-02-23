Акторка Дизель Шоу Вікторія Булітко показала фото в телефоні, зроблене за день до 24 лютого

Акторка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко

З нагоди роковин початку повномасштабної війни, українські артисти публікують спогади останніх мирних днів. Акторка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко розповіла про 23 лютого 2022 року.

Зірка українського шоу-бізнесу зробила відповідну публікацю у своєму Instagram.

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Булітко повідомила, що в той день в них був концерт. Після номерів вона забігала до гримерки, перевдягалась та слідкувала за новинами.

"Пам'ятаю, що відчувала, що цей виродок (всі знають про кого я) збирається помститися країні, яка щасливіша за його країну-нари, за нашу свободу, за те, що ми вільні. Він завжди боявся свого народу, який, дивлячись на нас, теж повстане проти старого кривавого безглуздого режиму. Але цей рік показав що вони ніколи цього не зможуть зробити", — написала Булітко, кажучи про диктатора путіна.

Також акторка зауважила, що 1861 року скасували кріпацтво, але забули сказати про це роcіянaм. Булітко доповнила публікацію фотографією з 23 лютого минулого року. На ній вона позує з колегою, актором Єгором Крутоголовим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор студії "Дизель Шоу" Євген Сморигін написав комплімент колишній колезі, яка пішла працювати на росіян.