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Актриса "Дизель Шоу" Булитко показала последнее фото в телефоне за день до полномасштабной войны

23 февраля 2023 17:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Актриса Дизель Шоу Виктория Булитко показала фото в телефоне, сделанное за день до 24 февраля
Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

По случаю годовщины начала полномасштабной войны, украинские артисты публикуют воспоминания последних мирных дней. Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко рассказала о 23 февраля 2022 года.

Звезда украинского шоу-бизнеса сделала соответствующую публикацию в своем Instagram.

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Подробности

Булитко сообщила, что в тот день у них был концерт. После номеров она забегала в гримерную, переодевалась и следила за новостями.

"Помню, что чувствовала, что этот урод (все знают о ком я) собирается отомстить стране, которая счастливее его страны-нары, нашей свободе, за то, что мы свободны. Он всегда боялся своего народа, который, глядя на нас тоже восстанет против старого кровавого бессмысленного режима. Но этот год показал, что они никогда этого не смогут сделать", — написала Булитко, говоря о диктаторе путине.

Также актриса отметила, что в 1861 году отменили крепостное право, но забыли сказать об этом россиянам. Булитко дополнила публикацию фотографией с 23 февраля прошлого года. На ней она позирует с коллегой, актером Егором Крутоголовым.

Напомним, ранее мы писали, что актер студии "Дизель Шоу" Евгений Сморыгин написал комплимент бывшей коллеге, которая пошла работать на россиян.

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