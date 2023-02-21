Актор Дизель Шоу Євген Сморигін написав комплімент колезі, яка пішла працювати до росіян

Актор студії "Дизель Шоу" Євген Сморигін

Наприкінці минулого року актор студії "Дизель Шоу" Євген Сморигін склав іспит, аби отримати українське громадянство. Він продовжує підтримувати спілкування з колишньою колегою по шоу, білоруською телеведучою Мариною Грицук.

Та похизувалась у своєму Instagram початком співпраці з російською медіакомпанією.

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Марина Грицук застала повномасштабну війну під Києвом. Вона 17 днів на власні очі бачила криваві плани кремля по захвату України. Після цього акторка повернулась на батьківщину.

Грицук не стала приховувати того, що почала працювати на білоруський канал "ТНТ", який належить російській медіакомпанії "ТНТ International". Після пережитого в Україні та спостеріганням упродовж року за тим, що коїться в країні, в якій вона працювала багато років, Марина вирішила співпрацювати з окупантами.

Її колега, Євген Сморигін, в коментарях під відео, на якому вона веде шоу, залишив комплімент.

Нагадаємо, раніше ми писали, що концерти українського співака Міши Марвіна, який відновив співпрацю з російським лейблом Black Star та повернувся у рф, скасовують в країні-терористі.