Джозефіна Джексон відповіла на хейт про піар на військових

Акторка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон. Фото: instagram.com/ta.sama.backup/

Акторка фільмів для дорослих Юлія Сенюк, відома за псевдонімом Джозефіна Джексон, взяла участь у фотосесії з військовими для створення благодійного календаря. Зірка зіштовхнулась із хейтом. Частина користувачів соцмереж звинувачують її в тому, що вона намагається заробити на захисниках.

Акторка відреагувала на негатив у соцмережі Х.

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Акторка взяла участь у фотосесії із військовими, які були поранені на війні, втратили кінцівки та нині проходять відновлення у реабілітаційному центрі TYTANOVI. Світлини були використані при створенні благодійного календаря, кошти з якого будуть перераховані на виготовлення протезів для підопічних центру.

Юлія зіштовхнулась із хейтом у соцмережах. Частина користувачів звинуватила її в тому, що вона піариться за рахунок військових. Акторка різко відповіла.

"Смішно, коли люди вважають, що п*рноакторка світового рівня (діюча, хто не знав) хоче нажитись на українських військових, створивши календарі. Ну так, це абсолютно логічно", — написала Сенюк.

Публікація Юлії Сенюк. Фото: x.com/ta_sama_actorka/

Нагадаємо, колишнє подружжя Нікіта Добринін та Даша Квіткова об'єднались заради благодійної мети. А також Клопотенко зустрівся на благодійній вечері із Залужним.