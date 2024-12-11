Джозефіна Джексон відповіла на хейт про піар на військових

Акторку "полунички" звинуватили у піарі на військових
Акторка фільмів для дорослих Юлія Сенюк, відома за псевдонімом Джозефіна Джексон, взяла участь у фотосесії з військовими для створення благодійного календаря. Зірка зіштовхнулась із хейтом. Частина користувачів соцмереж звинувачують її в тому, що вона намагається заробити на захисниках.
Акторка відреагувала на негатив у соцмережі Х.
Юлія Сенюк про хейтерів
Акторка взяла участь у фотосесії із військовими, які були поранені на війні, втратили кінцівки та нині проходять відновлення у реабілітаційному центрі TYTANOVI. Світлини були використані при створенні благодійного календаря, кошти з якого будуть перераховані на виготовлення протезів для підопічних центру.
Юлія зіштовхнулась із хейтом у соцмережах. Частина користувачів звинуватила її в тому, що вона піариться за рахунок військових. Акторка різко відповіла.
"Смішно, коли люди вважають, що п*рноакторка світового рівня (діюча, хто не знав) хоче нажитись на українських військових, створивши календарі. Ну так, це абсолютно логічно", — написала Сенюк.
Нагадаємо, колишнє подружжя Нікіта Добринін та Даша Квіткова об'єднались заради благодійної мети. А також Клопотенко зустрівся на благодійній вечері із Залужним.
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