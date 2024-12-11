Джозефина Джексон ответила на хейт о пиаре на военных

Актриса фильмов для взрослых Джозефина Джексон. Фото: instagram.com/ta.sama.backup/

Актриса фильмов для взрослых Юлия Сенюк, известная по псевдониму Джозефина Джексон, приняла участие в фотосессии с военными для создания благотворительного календаря. Звезда столкнулась с хейтом. Часть пользователей соцсетей обвиняют ее в том, что она пытается заработать на защитниках.

Актриса отреагировала на негатив в соцсети Х.

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Юлия Сенюк о хейтерах

Актриса приняла участие в фотосессии с военными, которые были ранены на войне, потеряли конечности и сейчас проходят восстановление в реабилитационном центре TYTANOVI. Фотографии были использованы при создании благотворительного календаря, средства с которого будут перечислены на изготовление протезов для подопечных центра.

Юлия столкнулась с хейтом в соцсетях. Часть пользователей обвинила ее в том, что она пиарится за счет военных. Актриса резко ответила.

"Смешно, когда люди считают, что п*рно актриса мирового уровня (действующая, кто не знал) хочет нажиться на украинских военных, создав календари. Ну да, это абсолютно логично", — написала Сенюк.

Публикация Юлии Сенюк. Фото: x.com/ta_sama_actorka/

Напомним, бывшие супруги Никита Добрынин и Даша Квиткова объединились ради благотворительной цели. А также Клопотенко встретился на благотворительном ужине с Залужным.